Окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя, імовірно ракетами С300
Сьогодні приблизно о 4:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був завданий ракетний удар (4 ракети, імовірно С300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними!" - йдеться в повідомленні.
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Сергей Ф.
показати весь коментар15.11.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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