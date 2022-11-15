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Підрозділи ДСНС відновлюють роботу на деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини

дснс

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій відновлюють роботу на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зведені загони з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, а також Мобільний рятувальний центр швидкого реагування до складу яких входить особовий склад та спеціальна техніка, направлені до місць дислокацій, де надалі нестимуть службу та виконувати завдання за призначенням.

Крім цього, в райони будуть направлені піротехнічні розрахунки.

"Розміновувати територію будуть піротехніки з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Черкащини, Хмельниччини, Житомирщини, Одещини, Луганщини, Вінниці, Рівненщини, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України", - зазначили у ДСНС.

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Автор: 

Миколаївська область (2290) ДСНС (5139) деокупація (950) Херсонська область (5847)


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ПЦУ вже там?
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15.11.2022 08:25 Відповісти
Воно відти і не сходило
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15.11.2022 08:29 Відповісти
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15.11.2022 09:26 Відповісти
 
 