Рашисти з РСЗВ вдарили по громаді на Миколаївщині

Російські окупаційні війська 14 листопада завдали удару по громади Миколаївської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

" У Миколаївському районі вчора, 14 листопада, з 09:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Також, як повідомляє ОК "Південь", вчора з Кінбурнської коси ворог з РСЗВ "Град" намагався атакувати Очаків. Удари були по акваторії та пірсах. Постраждалих немає.