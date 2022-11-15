РФ, ймовірно, перенесе штаб окупантів у Генічеськ, - британська розвідка

Росіяни намагаються зміцнити свої сили на півдні України.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"До 12 листопада 2022 року російські військові майже напевно завершили виведення выйськ, які утримували територію на захід від Дніпра. Покинувши місто Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі "тимчасовою столицею" окупованого регіону", - йдеться у повыдомленні.

У звіті зазначається, що Росія, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління в район Генічеська.

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"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів при зміцненні своєї оборони на півдні України. Місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також отримати підкріплення з Криму. Крім того, наразі він знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.", - пояснюють у розвідці.