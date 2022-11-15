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РФ, ймовірно, перенесе штаб окупантів у Генічеськ, - британська розвідка

генічеськ

Росіяни намагаються зміцнити свої сили на півдні України.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"До 12 листопада 2022 року російські військові майже напевно завершили виведення выйськ, які утримували територію на захід від Дніпра. Покинувши місто Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі "тимчасовою столицею" окупованого регіону", - йдеться у повыдомленні.

У звіті зазначається, що Росія, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління в район Генічеська.

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"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів при зміцненні своєї оборони на півдні України. Місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також отримати підкріплення з Криму. Крім того, наразі він знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.", - пояснюють у розвідці.

армія рф (17729) Велика Британія (5643) Херсон (3418) зовнішня розвідка (475) Генічеськ (39)


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Доведеться бавовну переносити до Генічеська. За єнота, суки
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15.11.2022 09:25 Відповісти
Що уже не Мелітополь? Значить ЗСУ на вірному шляху до Перемоги.
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15.11.2022 09:27 Відповісти
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15.11.2022 09:29 Відповісти
Переносьте в Ростов -- шо иого по 10 р. переносити .
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15.11.2022 09:29 Відповісти
Не будет вам рашисты укрепления в Украине, только смерть и тлен, а на рабсии каменный век. Только нах.й вас спасёт.
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15.11.2022 09:35 Відповісти
На Марс перенесіть, там точно ніхто не дістане
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15.11.2022 09:36 Відповісти
Все ближче до Криму, але тепер Хаймарси матимуть вогневий контроль над перешийком і поламають їм всю логістику звідти.
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15.11.2022 09:42 Відповісти
Мабуть, кацапы думают, шо в Геническе будут актуальны водные лыжи.
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15.11.2022 09:47 Відповісти
Через месяц опять переносить Я думаю Крым освободят раньше чем Лугандон
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15.11.2022 09:49 Відповісти
 
 