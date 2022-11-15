Чисельність населення Землі досягла 8 мільярдів людей, - ООН

Чисельність населення планети Земля сягнула позначки у 8 мільярдів.

Про це повідомили в ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця віха є нагодою відзначити різноманітність і досягнення, враховуючи спільну відповідальність людства за планету", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Таке безпрецедентне зростання пояснюється поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки покращенню охорони здоров’я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах.

На те, щоб зрости з 7 до 8 мільярдів, світовому населенню знадобилося 12 років.

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Щоб досягти позначки у 9 мільярдів, знадобиться близько 15 років. За розрахунками вчених, це може статися до 2037 року. Це означає, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.