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Новини
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Чисельність населення Землі досягла 8 мільярдів людей, - ООН

демографія,населення,популяція

Чисельність населення планети Земля сягнула позначки у 8 мільярдів.

Про це повідомили в ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця віха є нагодою відзначити різноманітність і досягнення, враховуючи спільну відповідальність людства за планету", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Таке безпрецедентне зростання пояснюється поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки покращенню охорони здоров’я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах.

На те, щоб зрости з 7 до 8 мільярдів, світовому населенню знадобилося 12 років.

Також читайте: Через війну та мобілізацію на РФ чекає наймасштабніша демографічна криза, - Bloomberg

Щоб досягти позначки у 9 мільярдів, знадобиться близько 15 років. За розрахунками вчених, це може статися до 2037 року. Це означає, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.

Автор: 

демографія (143) ООН (3365) населення (167) планета Земля (5) Гутерріш Антоніу (392)


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Топ коментарі
+3
А ще раніше - 6 мільярдів. Цікава закономірність. )))
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15.11.2022 09:58
+3
При цьому 140 мільйонів на планеті явно лишні. Я б сказав: шкідливі
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15.11.2022 10:45
+2
Предлагаю не давать им зерна. пусть сосут у ***** дрючок
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15.11.2022 09:51
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Недавно було 7 мільярдів.
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15.11.2022 09:50 Відповісти
А ще раніше - 6 мільярдів. Цікава закономірність. )))
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15.11.2022 09:58 Відповісти
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15.11.2022 10:01 Відповісти
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15.11.2022 10:03 Відповісти
Так цікава. Людей стає все більше, це означає, що буде все більша боротьба за ресурси.
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15.11.2022 10:49 Відповісти
Ось вчора дивився передачу за цю тему .Показували Африку,кругом сміття халупи якісь . Сказати сміття мало тупо землі не видно вони по сміттю ходять.Так от в них по 5-7 дітей жерти нічого.Питають жінку як ви плануєте годувати ваших 6 дітей? Не знаю каже чекає що допоможуть.Питають навіщо ж ви стільки дітей робите,не використовуйте контрацепції? Кажуть що в нас така традиція.... Якщо я не народжу дитину чоловіку то він піде до іншої.
І ось чому нас це повинно турбувати? Їхні традиції ???Залишити їх з їхніми традиціями,природа сама відрегулює численність на скільки їх вистачить їжі.
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15.11.2022 11:27 Відповісти
А чого тоді світ має турбувати що буде з Україною? Залишити нас наодинці з нашими проблемами?

Не можна просити про допомогу у всього світу і при цьому казати що нам начхати на цей світ.

Мене Африканці в будь-якому разі влаштовують більше аніж москалі
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15.11.2022 17:08 Відповісти
Та просто тому що ви порівнюйте різні речі.Те що роблять в Африці та інші такі країни це їх вибір,це їхній спосіб життя який вони НЕ ХОЧУТЬ МІНЯТИ.Це легко можна вирішити якщо розраховувати тільки на себе і свою державу частково.Це брак освіченості, виховання і егоїзму.Якзо в вас немає можливості утримувати 2,3,4,5,6... і так далі дітей, навіщо їх народжувати щоб потім хтось замість вас годував ваших дітей? Про це їх і питала журналісти а вони кажуть що це ми так жевимо? Тобто окрім як робити дітей вони нічого не вміє і не хоче.А інші потім повинні їх нагодувати одіти лікувати...
Порівняння з Україною зовсім безглуздо бо те що війна то не наша провина ми ні на кого не напали ми намагаємося ВИЖИТИ.Вся провина на російському режимі.Тому і різниця велика.
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15.11.2022 17:52 Відповісти
Ну, и нафига эти пранцi, которые не смогут себя прокормитьь... хе-хе-хе, хе-хе-е... дурне дiло не хитре.
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15.11.2022 09:51 Відповісти
Предлагаю не давать им зерна. пусть сосут у ***** дрючок
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15.11.2022 09:51 Відповісти
І коронавірус не допоміг.
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15.11.2022 09:52 Відповісти
А потом, а нам нету шо кушать, а шо такое? А я всегда говорит, что майнинг и баткойны это происки лукавого сатаны. Ну и жрите теперь баткойны с сатошами. Сколько электроэнергии угробили на какую-то дрочь. Дбл бл. И поднялы цены на видеокарты, шо простому роботяге теперь и непогамать уже в игрушки под пивасик
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15.11.2022 09:57 Відповісти
Відмінусуйте русню!
То нелюди...
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15.11.2022 10:01 Відповісти
Есть места, где чпок-чпок не увязывается с деторождением.
Там презервативы используют для изготовления боевых рогаток.
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15.11.2022 10:24 Відповісти
При цьому 140 мільйонів на планеті явно лишні. Я б сказав: шкідливі
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15.11.2022 10:45 Відповісти
140 млн. + індійці і китайці.
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15.11.2022 15:21 Відповісти
Это они к чему , слишком много или наоборот . Решили в Бога поиграть
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15.11.2022 10:50 Відповісти
Прирост явно не європейці
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15.11.2022 10:51 Відповісти
Страшно представить что ждёт человечество через сотни лет. Если у китайцев даже нету места под кладбище, только контейнеры под стаканы с прахом. Японцы живут в капсульных отелях. Про свой участок с огородом можно только мечтать. И когда то так будет на всей планете. Знаю таких мамаш которыекоторые рожают кучу детей ради выплат, и живут на них всю жизнь, не желая когда либо работать. Плодят, и не чему их не учат, потом те вырастают, плодяться и уже своих детей ничего не учат. А жрать то хочется, вот они и стают антисоциальнм элементом, воруют и убивают, попадают в тюрягу. Я то свое успею прожить, но когда то эта алчность погубит человечество.
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15.11.2022 11:12 Відповісти
Тут є просте вирішення цієї проблеми , уникаючи війн за ресурси планети : в кожній сім'ї НЕ повинно бути більше двох діточок. І тоді через деякий час чисельність людей на Землі прийде в рівновагу і це збереже і ресурси нашої планети і зменшить, або виключить війни за них . Але при умові,що це буде міжнародний Закон для всіх народів і для всіх країн Світу!
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15.11.2022 12:57 Відповісти
Ковіди, природні і техногенні катастрофи, війни та вірусні інфекції планетарних масштабів - реакція Землі як прояв інстинкту самозбереження нашої планети. Людство перешкоджає виконувати цю місію.
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15.11.2022 15:30 Відповісти
 
 