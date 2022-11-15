Чисельність населення Землі досягла 8 мільярдів людей, - ООН
Чисельність населення планети Земля сягнула позначки у 8 мільярдів.
Про це повідомили в ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця віха є нагодою відзначити різноманітність і досягнення, враховуючи спільну відповідальність людства за планету", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Таке безпрецедентне зростання пояснюється поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки покращенню охорони здоров’я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах.
На те, щоб зрости з 7 до 8 мільярдів, світовому населенню знадобилося 12 років.
Щоб досягти позначки у 9 мільярдів, знадобиться близько 15 років. За розрахунками вчених, це може статися до 2037 року. Це означає, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.
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І ось чому нас це повинно турбувати? Їхні традиції ???Залишити їх з їхніми традиціями,природа сама відрегулює численність на скільки їх вистачить їжі.
Не можна просити про допомогу у всього світу і при цьому казати що нам начхати на цей світ.
Мене Африканці в будь-якому разі влаштовують більше аніж москалі
Порівняння з Україною зовсім безглуздо бо те що війна то не наша провина ми ні на кого не напали ми намагаємося ВИЖИТИ.Вся провина на російському режимі.Тому і різниця велика.
То нелюди...
Там презервативы используют для изготовления боевых рогаток.