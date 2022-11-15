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"Укрпошта" відкриває два перші відділення у Херсоні

укрпочта,укрпошта

Сьогодні, 15 листопада, "Укрпошта" відновлює роботу двох перших відділень у Хресоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - йдеться у повідомленні.

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Наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції "Укрпошти" вступив у дію з 15 листопада.

Укрпошта (1085) Херсон (3418) Смілянський Ігор (188)


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15.11.2022 10:35 Відповісти
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15.11.2022 10:44 Відповісти
Що це таке ? Укрпошта відкриває відділення ,, самостійно ? Що за самоуправство .?? А Зеля про це знає ? Чому не погукали його перерізати стрічку .? Може розсердитись і зачинити їх назад . Без його особистої присутності , в Херсоні тепер ніззя й пальцем поворухнути .
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15.11.2022 10:49 Відповісти
 
 