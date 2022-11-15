"Укрпошта" відкриває два перші відділення у Херсоні

Сьогодні, 15 листопада, "Укрпошта" відновлює роботу двох перших відділень у Хресоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - йдеться у повідомленні.

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Наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції "Укрпошти" вступив у дію з 15 листопада.