"Укрпошта" відкриває два перші відділення у Херсоні
Сьогодні, 15 листопада, "Укрпошта" відновлює роботу двох перших відділень у Хресоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - йдеться у повідомленні.
Наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції "Укрпошти" вступив у дію з 15 листопада.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар15.11.2022 10:35 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
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Maksim Perepelitca
показати весь коментар15.11.2022 10:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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