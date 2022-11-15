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Мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе у Мелітополі

рф,армія,найманці

У тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку.

Інцидент стався в кафе "Джокер", повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Військові напилися і між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку. Один з мобілізованих раптово почав стріляти. В результаті одна людина була поранена в плече.

На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Серед них: 7 рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції і відправили в кімнату для тимчасово затриманих.

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Автор: 

армія рф (17729) Мелітополь (772) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+12
перестрелка и только одно ранение в плечо..вот результат плохой подготовки росийских мобиков...
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15.11.2022 12:03
+7
Знову унітаз не поділили?
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15.11.2022 12:00
+6
той випадок, коли шкода, що швайнехунди стріляти не вміють
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15.11.2022 12:13
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Уточнення - одна свинособака була поранена...
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15.11.2022 11:59 Відповісти
Знову унітаз не поділили?
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15.11.2022 12:00 Відповісти
завезти туди партію унітазів от би кіпиш піднявся
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15.11.2022 12:15 Відповісти
Не треба партію. Достатньо одного униітаза, і кинути фразу, що це приз тому, хто залишиться живим.
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15.11.2022 18:10 Відповісти
перестрелка и только одно ранение в плечо..вот результат плохой подготовки росийских мобиков...
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15.11.2022 12:03 Відповісти
Ну сначала были бомжахеды, потом чмони, а теперь могилизированные алкашхеды
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15.11.2022 13:27 Відповісти
той випадок, коли шкода, що швайнехунди стріляти не вміють
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15.11.2022 12:13 Відповісти
"Фтарая армия мира" проходит боевое слаживание🤷
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15.11.2022 12:21 Відповісти
Яка ще одна "людина"? Цензор, ви обнулись? Орки - не люди! Треба писати: "в результаті перестрілки людських жертв немає, один орк дістав, нажаль, всього лиш поранення в плече."
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15.11.2022 12:22 Відповісти
"Поручик Голицин, раздайте патроны!
Корнет Оболенский, налейте вина!"
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15.11.2022 12:43 Відповісти
"Поели,попили в кафе "Гранд отель"...... .
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15.11.2022 12:54 Відповісти
 
 