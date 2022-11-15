Мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе у Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку.
Інцидент стався в кафе "Джокер", повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
Військові напилися і між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку. Один з мобілізованих раптово почав стріляти. В результаті одна людина була поранена в плече.
На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Серед них: 7 рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції і відправили в кімнату для тимчасово затриманих.
Топ коментарі
+12 MrStepanovM
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+7 Mykola Trofimenko #544375
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+6 акаб акабіч
показати весь коментар15.11.2022 12:13 Посилання
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