На Київщині працюють сапери: можуть лунати звуки вибухів

У Вишгородському районі Київщини сьогодні, 15 листопада, працюють сапери

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж 15-23 листопада у всіх районах Київщини проводитимуться навчання з цивільного захисту населення та взаємодії екстрених служб, - ОВА

Жителів закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів.