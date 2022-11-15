На Київщині працюють сапери: можуть лунати звуки вибухів
У Вишгородському районі Київщини сьогодні, 15 листопада, працюють сапери
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.
"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Жителів закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів.
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