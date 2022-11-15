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На Київщині працюють сапери: можуть лунати звуки вибухів

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У Вишгородському районі Київщини сьогодні, 15 листопада, працюють сапери

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж 15-23 листопада у всіх районах Київщини проводитимуться навчання з цивільного захисту населення та взаємодії екстрених служб, - ОВА

Жителів закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів.

вибух (4507) Київська область (4081) сапер (203)


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