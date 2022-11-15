УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10318 відвідувачів онлайн
Новини
2 654 10

Офіційний курс долара поки не змінюватимуть, - НБУ

гроші,долар,фінансування

У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не буде потрібно, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ніколайчук нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнози щодо обмінного курсу. "Поки що ми нашу політику базуємо на фіксації обмінного курсу гривні до долара", - сказав він.

При цьому Миколайчук зазначив, що якщо НБУ бачитиме покращення ситуації на валютному ринку та можливість його балансування за значно меншою участю Національного банку, то поступово переходитиме до плаваючого обмінного курсу, враховуючи всі переваги та ризики такого переходу.

Також читайте: Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%

"Водночас, я сподіваюся, що ми уникнемо необхідності робити ще одну корекцію обмінного курсу на кшталт тієї, що ми зробили наприкінці липня цього року", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, з початку війни 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень. НБУ девальвував гривню на 25% із 21 липня до рівня 36,57 гривні за долар.

Автор: 

долар (538) курс (1665) НБУ (10440) Ніколайчук Сергій (21)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
А після Нового Року черговий голова нацбанку буде міжнародному розшуку, як і попередній.
показати весь коментар
15.11.2022 13:50
+4
показати весь коментар
15.11.2022 13:53
+2
https://www.youtube.com/watch?v=7szxBiQdFVY "Бажаю вам 36,6!": Зеленський звернувся до українців
А хитрюга уже тогда знал что будет вайна
показати весь коментар
15.11.2022 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=7szxBiQdFVY "Бажаю вам 36,6!": Зеленський звернувся до українців
А хитрюга уже тогда знал что будет вайна
показати весь коментар
15.11.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 13:53 Відповісти
воно не "заговор", а ГРУшна торпеда в тілі укранської державності.
показати весь коментар
15.11.2022 15:13 Відповісти
А після Нового Року черговий голова нацбанку буде міжнародному розшуку, як і попередній.
показати весь коментар
15.11.2022 13:50 Відповісти
Лещенко снялся в кино
https://twitter.com/i/status/1592287798945583104
показати весь коментар
15.11.2022 13:50 Відповісти
это он зелю парадирует. зелене жабеня под кокаином
показати весь коментар
15.11.2022 13:57 Відповісти
Вже пора 73,3😢😪
показати весь коментар
15.11.2022 13:51 Відповісти
Змінять неофіційний ?
показати весь коментар
15.11.2022 13:56 Відповісти
А яка різниця ?
показати весь коментар
15.11.2022 13:57 Відповісти
можно подумать мы еду в магазе за доллары покупаем. и вообще доллары от лукавого и их нужно отдать зеленскому!!!
показати весь коментар
15.11.2022 14:07 Відповісти
 
 