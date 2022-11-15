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СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині

сбу,затримання

Співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також - щоб задокументувати всі злочини рашистів. Таким чином СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

"У цій роботі нам дуже важливі свідчення місцевих мешканців! Якщо ви маєте інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які "зливають" агресору важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте чат-бот СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині 01 t.me/Traitor_Search_bot. Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти:

Служби безпеки України СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині 01 t.me/stop_russian_war_bot та Міністерства цифрової трансформації СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині 01 t.me/evorog_bot", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадники, які не встигли втекти з Херсону, розчинилися серед мирного населення, - радник мера Головня

Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди ви можете повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:

- Херсонська область: +38 068 132 98 76

- Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

Також в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482, е-mail: [email protected]

"Ваша інформація буде одразу передана на опрацювання. Анонімність гарантуємо", - додають у СБУ.

Автор: 

Миколаївська область (2290) СБУ (12915) державна зрада (1712) деокупація (950) колабораціонізм (1168) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+12
Зеленский, Ермак, Подоляк, Баканов, Венедиктова. Не благодарите, я делаю это бескорыстно и как патриот Украины.
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15.11.2022 13:56
+9
То ідіть до людей.
Люди в звільнених населених пунктах знають всіх зрадників.

Олександр Аронець

@aronets

Люди зі звільнених сіл запитують, що робити з колаборантами? Чому влада ними не займається?
Як жити поруч з тими, хто допомагав ворогу? Багато питань.

Відео, на якому люди вимагають від влади покарати колаборантів.

https://twitter.com/aronets/status/1592433756194734081
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15.11.2022 14:00
+8
Про зрадників в ОП ще не на часі ?
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15.11.2022 13:55
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Коллаборантов безжалостно, но тихо.
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15.11.2022 13:52 Відповісти
Мабуть вони вже втекли з кацапами, бо знають що їх чекає.
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15.11.2022 13:57 Відповісти
Обдристович вже прокиздів..
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил вечером 14 ноября в видеостриме, что украинские войска освободили город Олешки на левом берегу Днепра.
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15.11.2022 13:53 Відповісти
вже йому язик чешеться,
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15.11.2022 13:55 Відповісти
По карті б/д - Олешки як були під орками, так і є. Люся, ще та сказочниця.
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15.11.2022 14:10 Відповісти
та та люся чуда розказує..з тим фейгіним..нехай би книжки фантастичні писали..сидять на ютюбі сраки гнуть
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15.11.2022 14:13 Відповісти
Про зрадників в ОП ще не на часі ?
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15.11.2022 13:55 Відповісти
Не дозволяє головний зрадник.
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15.11.2022 13:58 Відповісти
Зеленский, Ермак, Подоляк, Баканов, Венедиктова. Не благодарите, я делаю это бескорыстно и как патриот Украины.
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15.11.2022 13:56 Відповісти
Задовбали вже Телеграми
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15.11.2022 14:00 Відповісти
То ідіть до людей.
Люди в звільнених населених пунктах знають всіх зрадників.

Олександр Аронець

@aronets

Люди зі звільнених сіл запитують, що робити з колаборантами? Чому влада ними не займається?
Як жити поруч з тими, хто допомагав ворогу? Багато питань.

Відео, на якому люди вимагають від влади покарати колаборантів.

https://twitter.com/aronets/status/1592433756194734081
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15.11.2022 14:00 Відповісти
Потенційні зрадники - це кодло московського патріархату....
Доречі, що там з тими списками українських патріотів, які створював Портнов для "фільтраційних таборів" та його заклики у соціальних мережах??? Чи дали належну оцінку його діяльності????
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15.11.2022 14:01 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
найкраще про рівень законності і демократії в Україні свідчить факт того, шо у твітері мене заблокував офіційний (!!!) екаунт Верховної Ради України!!
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15.11.2022 14:05 Відповісти
..а смысл?.. (понятно, определенный - есть)
- "шестёрок"-зрадныкив, может и потрепают, собьют бабло, может и посадят, а может и отпустят, как Штепу..
вот только главные, элитные зрадныки, как банковали на Банковой и окресностях так и банкуют и даже на гуманитарных тачках рассекают и международные переговоры проводят, позоря реальную Украину и её Героев...
как там "про.бавшие" бакланов, дермак, арахнида, беня, новинский, щурфич, симоненка......... поживают?
..(Верховного диктора пока не трогаем, пусть начитывает правильные тексты взрослых, хотя под ковром часто творит муйню, думая, як дитина, шо ніхто цього не бачить)
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15.11.2022 14:10 Відповісти
 
 