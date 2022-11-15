СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині
Співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також - щоб задокументувати всі злочини рашистів. Таким чином СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.
"У цій роботі нам дуже важливі свідчення місцевих мешканців! Якщо ви маєте інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які "зливають" агресору важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте чат-бот t.me/Traitor_Search_bot. Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти:
Служби безпеки України t.me/stop_russian_war_bot та Міністерства цифрової трансформації t.me/evorog_bot", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди ви можете повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:
- Херсонська область: +38 068 132 98 76
- Миколаївська область: + 38 051 253 22 23
Також в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482, е-mail: [email protected]
"Ваша інформація буде одразу передана на опрацювання. Анонімність гарантуємо", - додають у СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил вечером 14 ноября в видеостриме, что украинские войска освободили город Олешки на левом берегу Днепра.
Люди в звільнених населених пунктах знають всіх зрадників.
Олександр Аронець
@aronets
Люди зі звільнених сіл запитують, що робити з колаборантами? Чому влада ними не займається?
Як жити поруч з тими, хто допомагав ворогу? Багато питань.
Відео, на якому люди вимагають від влади покарати колаборантів.
https://twitter.com/aronets/status/1592433756194734081
Доречі, що там з тими списками українських патріотів, які створював Портнов для "фільтраційних таборів" та його заклики у соціальних мережах??? Чи дали належну оцінку його діяльності????
@RomanMoskal70
найкраще про рівень законності і демократії в Україні свідчить факт того, шо у твітері мене заблокував офіційний (!!!) екаунт Верховної Ради України!!
- "шестёрок"-зрадныкив, может и потрепают, собьют бабло, может и посадят, а может и отпустят, как Штепу..
вот только главные, элитные зрадныки, как банковали на Банковой и окресностях так и банкуют и даже на гуманитарных тачках рассекают и международные переговоры проводят, позоря реальную Украину и её Героев...
как там "про.бавшие" бакланов, дермак, арахнида, беня, новинский, щурфич, симоненка......... поживают?
..(Верховного диктора пока не трогаем, пусть начитывает правильные тексты взрослых, хотя под ковром часто творит муйню, думая, як дитина, шо ніхто цього не бачить)