СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині

Співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також - щоб задокументувати всі злочини рашистів. Таким чином СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

"У цій роботі нам дуже важливі свідчення місцевих мешканців! Якщо ви маєте інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які "зливають" агресору важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте чат-бот t.me/Traitor_Search_bot. Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти:

Служби безпеки України t.me/stop_russian_war_bot та Міністерства цифрової трансформації t.me/evorog_bot", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди ви можете повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:

- Херсонська область: +38 068 132 98 76

- Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

Також в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482, е-mail: [email protected]

"Ваша інформація буде одразу передана на опрацювання. Анонімність гарантуємо", - додають у СБУ.