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Росія готова погодитися на продовження "зернової угоди", - Bloomberg

зерно,корабель

Росія погодиться продовжити угоду, укладену за посередництва Організації Об’єднаних Націй, яка дозволяє експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції з Чорного моря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, Росія, найімовірніше, дозволить продовжити угоду після закінчення її терміну дії 19 листопада.

Співрозмовники видання не уточнили, чи буде Росія намагатися додати нові умови в обмін на продовження або будь-які інші деталі.

Представник спільного органу, який адмініструє угоду зі Стамбула, сказав, що на нинішньому етапі немає нічого, що можна було б підтвердити або оголосити. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розкриє своє рішення "в належний час".

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зерно (3129) росія (65856) експорт (4508) Чорне море (1676)


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Які для цього ставить Московія умови - велика таємниця для українського народу.
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15.11.2022 14:05 Відповісти
Фахівці кажуть, що вони в уже чинну угоду вписали для себе суттєві послаблення санкцій. Уявляю, що вони протягнуть для продовження.
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15.11.2022 14:35 Відповісти
щє трохи морських дронів і можна їхати ******* кораблі кацапів по всьому чорному морю, і тоді кацапи будуть просити зернову угоду )
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15.11.2022 14:09 Відповісти
також конче і терміново необхідна згода роіссі на продовження судохідства через магеланову протоку.
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15.11.2022 14:10 Відповісти
Якого чорта слово росії має значення? Це наша земля, наше море. Ці нелюди на нас напали, і з цими нелюдами ще хтось готовий вести конструктивний діалог дозволять/не дозволять?

Сподіваюсь, что морська армія дронів не виявиться піар-фейком, і ми відновимо контроль над нашим морем.
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15.11.2022 14:16 Відповісти
А шо ім остаєця -- ну не ж сухогрузи топити .
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15.11.2022 14:18 Відповісти
Вони ці суховантажні доглядають у Стамбулі. А ми доглядаємо в Стамбулі судна які йдуть на вантаж до Новоросійська, Туапсе, Таганрога та Ростова?
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15.11.2022 14:33 Відповісти
Це ж треба...А що ще хтось питає кацапів про "зернову " угоду? Та після таких "успіхів" в боях,в дипломатичних "потугах", в боротьбі з "бойовими" комарами-на це збіговисько дегенератів хтось ще звертає увагу?
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15.11.2022 14:38 Відповісти
так їх наче вже ніхто не питає?
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15.11.2022 14:45 Відповісти
 
 