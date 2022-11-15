Україні потрібна підтримка, там вирішується майбутнє Європи, - глава міноборони Латвії Пабрікс

ЄС має продовжувати надавати допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії, оскільки саме зараз в Україні вирішується доля миру в Європі та її майбутнє.

Про це у Брюсселі перед початком другого дня роботи Ради міністрів ЄС за участі міністрів оборони заявив керівник оборонного відомства Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Латвія пропорційно є одним із ключових постачальників військової допомоги для України. Ми не будемо коливатися надавати таку допомогу також з боку ЄС. Ми маємо бачити, що робимо конкретно. В Україні нині вирішується майбутнє Європи. Ми маємо допомогти, тому що це відповідає нашим фундаментальним інтересам", - наголосив латвійський міністр.

Пабрікс нагадав слова Володимира Зеленського про те, що звільнення Херсона від російських загарбників може означати "початок кінця" цієї війни, та висловив сподівання на завершення "темної ери" в європейській історії.

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"Ми маємо подумати також про подальшу допомогу у відновленні України, у розмінуванні, у підготовці всього суспільства до поствоєнної ситуації. Росіяни залишають по собі варварський безлад, зруйновану інфраструктуру, країна замінована. Тож хтось має допомогти очистити її якомога швидше. Ми маємо зробити все, що можемо, щоб підняти країну з руїн, як це було зроблено для Німеччини після Другої світової війни. Ми потребуємо Маршалл-плану для України, і на цьому ЄС має сконцентрувати увагу. Ми маємо думати про завтра, коли одного дня Україна стане членом ЄС", - додав міністр оборони Латвії.