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Новини Війна
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Найближчим часом на бойове чергування буде поставлений комплекс Hawk, - Повітряні сили

hawk

На сьогодні з 400 дронів іранського виробництва, випущених по території України, понад 330 були збиті вітчизняними силами оборони. Ворог запускав дрони з території Криму, Херсонської та Запорізької областей, з Курської області РФ та з Білорусі.

Про це сьогодні під час брифінгу розповів речник Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

Також Ігнат розповів, що збивати іранські дрони можна за допомогою різних засобів: літаки-винищувачі, зенітно-ракетні комплекси Бук-М1, С-300, засобами ППО Сухопутних військ, кулеметами. Тільки потрібно мати ці засоби в потрібний час у потрібному місці.

"Територія України дуже велика, а ворог завдає ударів у різних місцях із різних напрямків, здебільшого з Півдня. Тому ми вдячні нашим партнерам із Чехії, які збирають кошти на 15 мобільних кулеметних установок, так званих вбивць "шахедів", для наших сил оборони", - зазначив він.

Утім, за словами речника КПС ЗСУ, дальність дії цих установок не надто велика, що ускладнює роботу на величезній території України.

Водночас Юрій Ігнат зазначив, що за допомогою іноземних партнерів Україна значно посилює захист свого повітряного простору.

Читайте: Чекаємо на системи NASAMS, вони можуть серйозно посилити нашу систему ППО, - Повітряні сили

"Минулого тижня була зроблена заява про передавання зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS, які нині в строю і прикривають українське небо. Це гарні новини. Найближчим часом на бойове чергування буде поставлений комплекс Hawk, щодо якого наші воїни набувають спроможностей. Чекаємо і на іншу допомогу від партнерів для посилення українського неба", - резюмує він.

Автор: 

ППО (3258) Повітряні сили (2730) Ігнат Юрій (797)


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Дууууже чекаємо.
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15.11.2022 14:43 Відповісти
Плохо то, що нам поставляют "размаиття".
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15.11.2022 14:55 Відповісти
оці? зенітні тачанки?
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15.11.2022 15:00 Відповісти
От би батьку Махно такі.
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15.11.2022 15:44 Відповісти
Це тому червоному командармові, що бився за Коммунію з петлюрівськими гайдамаками, а потім узяв для Совдепії Крим, а до того отримав ордена Червоного Прапора N 2, слідом за Блюхером? Пеніса тому сраному коммуняці, а не бандеромобіль!
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27.11.2022 23:26 Відповісти
для своїх задач, то є гарна зброя
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15.11.2022 16:30 Відповісти
а что нельзя ***-ть по ******* усатому что бы и усы отлетели
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15.11.2022 15:08 Відповісти
 
 