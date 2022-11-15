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Мерія Харкова відмовилася від новорічної ялинки на головній площі

ялинка,харків

Харківська міська влада вирішила цього року не встановлювати новорічну ялинку на площі Свободи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам сьогодні, 15 листопада, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

За даними пресслужби, міська влада ухвалила не встановлювати на головній площі міста новорічну ялинку.

Нагадаємо, що в Харкові з 2018 року встановлювали ялинку заввишки 40,5 метрів. Каркас витримував 9,5 тонн штучної хвої та 500 кілограмів іграшок. У 2021 році в Харкові традиційно ялинку  відкрили 19 грудня, у День святого Миколая. Через необхідність дотримуватися карантину відкриття відбулося без урочистостей.

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Автор: 

Харків (5665) ялинка (115)


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Добре хоч у мерії Харкова клепки вистачило!
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15.11.2022 14:57 Відповісти
Та ви што! А как жє "наши дєті" бєз "праздніка"?

Хоч у Харкові не всі чиновники ще мізки ********.
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15.11.2022 14:58 Відповісти
ну как сказать , как сказать , .............
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15.11.2022 15:02 Відповісти
може знайдуться благодійники..., нехай вони й встановлюють..., ярославський, наприклад...
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15.11.2022 15:00 Відповісти
Ялинка різдвяна ! Новорічну залиште совкам та кацапам.
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15.11.2022 15:01 Відповісти
Ну якщо увімкнути зануду, то у германських племен була традиція ходити в ліс під Новий рік, де вибране для обряду ялинове дерево прикрашали кольоровими ганчірками і висвітлювали свічками, після чого навколо нього проводили обряди. Таким чином, прикрашаючи ялинку, задобрювались духи родючості, що в новому році мало сприяли багатому врожаю. З плином часу ялинку стали приносити в будинок, прикрашаючи запаленими свічками, солодощами і яблуками. Культу ялинки, як символу нев'янучої природи, також сприяв і вічнозелений покрив рослини, що дозволяло використовувати його в період зимового святкового циклу.
Тобто ялинка була спочатку Новорічна, а потім культ Христа собі забрав це свято. Як і більшість інших свят язичників, які відозмінені святкують зараз.
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15.11.2022 15:09 Відповісти
Христос тільки недавно з'явився - трохи більше двох тисяч років тому. А хвости у стародавніх людиноподібних мавп, котрі потім модернізувалися у людей, відпали, як свідчать антропологи, близько 24 мільйонів років тому... А Земля взагалі існує понад 4,5 мільярда років. Це я до того, що не треба все зводити до свого розуміння Бога...
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15.11.2022 16:04 Відповісти
ті рашистські виродки якраз тільки й чекають ялинок, щоб гепнуть туди ракету. так що краще обійтись в цьому році.
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15.11.2022 15:03 Відповісти
 
 