Мерія Харкова відмовилася від новорічної ялинки на головній площі
Харківська міська влада вирішила цього року не встановлювати новорічну ялинку на площі Свободи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам сьогодні, 15 листопада, повідомила пресслужба Харківської міської ради.
За даними пресслужби, міська влада ухвалила не встановлювати на головній площі міста новорічну ялинку.
Нагадаємо, що в Харкові з 2018 року встановлювали ялинку заввишки 40,5 метрів. Каркас витримував 9,5 тонн штучної хвої та 500 кілограмів іграшок. У 2021 році в Харкові традиційно ялинку відкрили 19 грудня, у День святого Миколая. Через необхідність дотримуватися карантину відкриття відбулося без урочистостей.
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Хоч у Харкові не всі чиновники ще мізки ********.
Тобто ялинка була спочатку Новорічна, а потім культ Христа собі забрав це свято. Як і більшість інших свят язичників, які відозмінені святкують зараз.