Рашисти випустили третю хвилю ракет, - Кім
Російські загарбники випустили третю хвилю ракет по Україні.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Криворукі випустили третю хвилю ракет. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар15.11.2022 15:58 Посилання
+17 CrossFirenko
показати весь коментар15.11.2022 16:02 Посилання
+9 Наталья Алексеева #337268
показати весь коментар15.11.2022 16:03 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
It would be the 4th since the beginning of
October.
The first were 80+,
the second were 40+,
the third was 60+ rockets -
all fired in October.