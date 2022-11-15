УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11741 відвідувач онлайн
Новини Війна
13 679 13

Рашисти випустили третю хвилю ракет, - Кім

ракета,обстріл

Російські загарбники випустили третю хвилю ракет по Україні.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Криворукі випустили третю хвилю ракет. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни здійснили масовий пуск ракет X-101 з району Волгоград-Астрахань: У більшості областей оголошено повітряну тривогу

Автор: 

крилаті ракети (1076) ракети (4051) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Тим часом зелена гнида Тимошенко з ОП постить відео прильоту у Києві... Правила для всіх одні, кажете?
показати весь коментар
15.11.2022 15:58
+17
Показувати відео місць влучання кацапських ракет можна тільки офіційним коректувальникам з ОПи?
показати весь коментар
15.11.2022 16:02
+9
Ішов би він воювати, сцикля зелена
показати весь коментар
15.11.2022 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом зелена гнида Тимошенко з ОП постить відео прильоту у Києві... Правила для всіх одні, кажете?
показати весь коментар
15.11.2022 15:58 Відповісти
для зеленых нет правил ,
показати весь коментар
15.11.2022 16:00 Відповісти
Ішов би він воювати, сцикля зелена
показати весь коментар
15.11.2022 16:03 Відповісти
Воно може воювати тільки з банківськими грошима😥😢😪
показати весь коментар
15.11.2022 16:40 Відповісти
А нічого що це відео вже й на цензорі є?
показати весь коментар
15.11.2022 16:05 Відповісти
в нього є акредитація.
показати весь коментар
15.11.2022 16:06 Відповісти
Если про попадание в жилой дом, то их стоит публиковать без задержки. Тем более в США рабочий день начался, в ЕС тоже некоторые закончили дела и смотрят новости. Это важное дело для усиления поставок нам ПВО или для начала поставки самолетов с ракетами против кацапских ******, чтобы сразу всю страну прикрывать ими.
показати весь коментар
15.11.2022 16:08 Відповісти
Показувати відео місць влучання кацапських ракет можна тільки офіційним коректувальникам з ОПи?
показати весь коментар
15.11.2022 16:02 Відповісти
Именно так. Аккредитацию у них никто не заберет.
показати весь коментар
15.11.2022 16:05 Відповісти
І цензору ще))
показати весь коментар
15.11.2022 16:06 Відповісти
как и ожидалось 15-16 го во времена G-20
показати весь коментар
15.11.2022 16:09 Відповісти
The third of today ?

It would be the 4th since the beginning of
October.

The first were 80+,
the second were 40+,
the third was 60+ rockets -
all fired in October.
показати весь коментар
15.11.2022 16:11 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
показати весь коментар
15.11.2022 22:12 Відповісти
 
 