У Львові вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)

У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, частина міста без світла.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті!", - написав він у телеграмі.

Також Садовий повідомив, що частина міста безе електроенергії.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на ворог вразив розташований на Львівщині об’єкт критичної інфраструктури.

"У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів", - написав він у телеграмі.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 14:45, на момент публікації новини вона ще триває.

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