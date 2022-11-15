У Львові вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)
У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, частина міста без світла.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті!", - написав він у телеграмі.
Також Садовий повідомив, що частина міста безе електроенергії.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на ворог вразив розташований на Львівщині об’єкт критичної інфраструктури.
"У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів", - написав він у телеграмі.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 14:45, на момент публікації новини вона ще триває.
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https://www.rivnenews.com.ua/2022/11/15/u-rivnomu-prolunav-vybukh-2/
1 - Информационные антиправительственные вбросы против украинского правительства до и после террактов.
2 - Исчезновение бункерного нациста из медиа-пространства на 3 и более дней.
3 - Затишье в ракетных обстрелах территории Украины.