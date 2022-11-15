Во Львове взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)

Во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы, часть города без света.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

"Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии!", - написал он в телеграме.

Также Садовой сообщил, что часть города без электроэнергии.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг поразил расположенный на Львовщине объект критической инфраструктуры.

"Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов", - написал он в телеграме.

Воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 14:45, на момент публикации новости она еще продолжается.

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