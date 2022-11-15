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Новости Война
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Во Львове взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)

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Во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы, часть города без света.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

"Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытии!", - написал он в телеграме.

Также Садовой сообщил, что часть города без электроэнергии.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг поразил расположенный на Львовщине объект критической инфраструктуры.

"Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов", - написал он в телеграме. 

Воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 14:45, на момент публикации новости она еще продолжается.

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взрыв (6795) Львов (4597) обстрел (27672) Садовый Андрей (651)


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У Рівному теж вибух і зникло світло в частині міста.
https://www.rivnenews.com.ua/2022/11/15/u-rivnomu-prolunav-vybukh-2/
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15.11.2022 16:24 Ответить
Я уже писал о предвестниках путинского террора
1 - Информационные антиправительственные вбросы против украинского правительства до и после террактов.
2 - Исчезновение бункерного нациста из медиа-пространства на 3 и более дней.
3 - Затишье в ракетных обстрелах территории Украины.
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15.11.2022 16:24 Ответить
Так а що це дає? Наші ппо цілодобово на чергуванні.
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15.11.2022 16:27 Ответить
Все верно. Но главное - это ******** самого ***** и массовый спам коротких (чтобы растянуть на 20 штук) видеонарезок с его ботоксом (на самом деле ботокс не надувает щеки, просто по привычке так говорят). Если потекло ***** из жопы, то готовься принимать ракеты, ну то есть вода (включая смыв в туалете из ванны ведрами смывать), павербанки, светильники led все рабочие и т.д.
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15.11.2022 16:29 Ответить
Шо там по зонтику НАТО из Польши? В НАТО сидят телепаты и они уверенны, что ракета не летит по ним? Откуда у них такая уверенность? А если нету, тогда почему не поднимают истребители и не сбивают эти ракеты? Пускай они сбивают, а мы сэкономим боекомплект ПВО для других целей. Подняли самолеты, залетели на наше воздушное пространство, уничтожили потенциальную угрозу (почти 100% шанс поражения дозвуковой ракеты без стелс-технологий для любого американского самолета, сверху с высоты она захватывается в ГСН своей ракеты за секунду, плюс авакс и сам самолет видят ракету очень с приличного расстояния), предупредили кацапов о недопустимости таких пусков, подкрепив угрозу каким-то ответным ударом.
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15.11.2022 16:26 Ответить
 
 