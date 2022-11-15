США були раді почути стурбованість Китаю діями Росії, - Білий дім

США були раді почути на саміті G20 стурбованість Китаю та глави КНР Сі Цзіньпіна діями Росії.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

За його словами, Китай висловив стурбованість діями Росії та її мотивами у війні проти України, що США "були раді почути".

Представник Білого дому зазначив, що КНР не засуджувала війну і продовжує закуповувати енергоносії в Росії. Водночас Кірбі повідомив, що Пекін не надавав озброєння Москві.

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