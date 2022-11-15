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США були раді почути стурбованість Китаю діями Росії, - Білий дім

байден,сі

США були раді почути на саміті G20 стурбованість Китаю та глави КНР Сі Цзіньпіна діями Росії.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

За його словами, Китай висловив стурбованість діями Росії та її мотивами у війні проти України, що США "були раді почути".

Представник Білого дому зазначив, що КНР не засуджувала війну і продовжує закуповувати енергоносії в Росії. Водночас Кірбі повідомив, що Пекін не надавав озброєння Москві.

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Автор: 

Китай (4676) США (23303) Сі Цзіньпін (332)


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Топ коментарі
+6
Ми тут теж зраділи.І на данний час нам дуже "радісно".
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15.11.2022 16:24
+4
Яка вчасна новина для України зараз
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15.11.2022 16:26
+4
І від їхньої подвійної стурбованості нам зразу ж стало вдвічі легше. Дякуємо.
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15.11.2022 16:28
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Ми тут теж зраділи.І на данний час нам дуже "радісно".
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15.11.2022 16:24 Відповісти
Яка вчасна новина для України зараз
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15.11.2022 16:26 Відповісти
Ну шо за цирк?🤦
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15.11.2022 16:27 Відповісти
Просто сказать Китай может что угодно, тем более америкосам... лишь бы отстали.
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15.11.2022 16:27 Відповісти
Та не треба так радіти, бо Китай буде завжди казати співрозмовнику те, що той хоче від нього почути, а робити своє. На Генасамблеї ж проголосували проти репарацій - а це більш красномовна відповідь.
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15.11.2022 16:28 Відповісти
Китайці лицеміри, на них впаде кара небесна, за всі їх дії.
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15.11.2022 16:28 Відповісти
І від їхньої подвійної стурбованості нам зразу ж стало вдвічі легше. Дякуємо.
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15.11.2022 16:28 Відповісти
який геополітичний цинізм
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15.11.2022 16:32 Відповісти
Ми теж дуже стурбовані і занепокоєні
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15.11.2022 16:34 Відповісти
Вибачте, але це маячня.
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15.11.2022 16:48 Відповісти
Мімікрія китайців зашкалює!Хамелеони ***...
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15.11.2022 17:08 Відповісти
Аж ми як б...дь зраділи... Це просто свято якесь.
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15.11.2022 21:24 Відповісти
 
 