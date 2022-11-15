Ракетні удари по Кривому Розі
Після вибухів внаслідок роботи ППО в Кривому Розі зафіксували ракетні удари.
Про ракетні удари повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Не виходимо з укриттів", - написав він.
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https://youtu.be/AZw5zr28VlM