Ракетні удари по Кривому Розі

Після вибухів внаслідок роботи ППО в Кривому Розі зафіксували ракетні удари.

Про ракетні удари повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Не виходимо з укриттів", - написав він.

Також читайте: На Сумщині та в Кривому Розі працює ППО