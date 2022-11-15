УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12831 відвідувач онлайн
Новини
2 366 1

Ракетні удари по Кривому Розі

ракета

Після вибухів внаслідок роботи ППО в Кривому Розі зафіксували ракетні удари.

Про ракетні удари  повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Не виходимо з укриттів", - написав він.

Також читайте: На Сумщині та в Кривому Розі працює ППО

Автор: 

Кривий Ріг (1362) крилаті ракети (1076) обстріл (28993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще раз: олександр вілкул не є начальником Криворізької ВА. То є самозванець, котрий хоче бути завжди при владі.
https://youtu.be/AZw5zr28VlM
показати весь коментар
15.11.2022 18:54 Відповісти
 
 