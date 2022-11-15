На Сумщині та в Кривому Розі працює ППО

У Роменському районі Сумської області зафіксовано збиття ракети. Вибухи, які чули в Кривому Розі - робота ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише в телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумська область, Роменський район, працювало ППО, збито ракету", - ідеться в повідомленні.

Живицький закликав мешканців перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги через великий ризик повторних пусків.

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Також про роботу ППО повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Дякуючи ППО, поки все добре. Ще ракети в наш бік. Сидимо в укриттях", - написав він.