На Сумщині та в Кривому Розі працює ППО
У Роменському районі Сумської області зафіксовано збиття ракети. Вибухи, які чули в Кривому Розі - робота ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише в телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумська область, Роменський район, працювало ППО, збито ракету", - ідеться в повідомленні.
Живицький закликав мешканців перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги через великий ризик повторних пусків.
Також про роботу ППО повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Дякуючи ППО, поки все добре. Ще ракети в наш бік. Сидимо в укриттях", - написав він.
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