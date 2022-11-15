В Сумской области ПВО сбили ракету
В Роменском районе Сумской области зафиксировано уничтожение ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумская область, Роменский район, работала ПВО, сбита ракета", - говорится в сообщении.
Живицкий призвал жителей находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги из-за большого риска повторных пусков.
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