В Сумской области ПВО сбили ракету

В Роменском районе Сумской области зафиксировано уничтожение ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумская область, Роменский район, работала ПВО, сбита ракета", - говорится в сообщении.

Живицкий призвал жителей находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги из-за большого риска повторных пусков.

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