У Білорусі проводиться звірка даних всіх військовозабов’язаних

У Білорусі проводиться масова звірка даних військового обліку, яка триватиме до кінця поточного року.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

"З середини листопада до кінця поточного року облікові дані будуть звірені у всіх військовозабов'язаних, які стоять на військовому обліку. У зв'язку із цим протягом листопада значна кількість громадян візьме участь у зазначених заходах.

Під час перевірки виклик громадян на пункти збору військових комісаріатів, місцевих виконавчих та розпорядчих органів здійснюється переважно повістками", - йдеться у повідомленні

Міноборони Білорусі заявляє про плановий характер даних заходів.

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