УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13430 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 120 9

У Білорусі проводиться звірка даних всіх військовозабов’язаних

білорусь,повістка

У Білорусі проводиться масова звірка даних військового обліку, яка триватиме до кінця поточного року.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

"З середини листопада до кінця поточного року облікові дані будуть звірені у всіх військовозабов'язаних, які стоять на військовому обліку. У зв'язку із цим протягом листопада значна кількість громадян візьме участь у зазначених заходах. 

Під час перевірки виклик громадян на пункти збору військових комісаріатів, місцевих виконавчих та розпорядчих органів здійснюється переважно повістками", - йдеться у повідомленні

Міноборони Білорусі заявляє про плановий характер даних заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ готуються до можливого вторгнення з Білорусі, вогневе ураження почнеться, як тільки ворог перетне кордон, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7960) мобілізація (3100)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лука тягне гуму(різіну).
показати весь коментар
15.11.2022 17:52 Відповісти
Вусатий жіночий статевий орган таки хоче отримати "на всі гроші"?
показати весь коментар
15.11.2022 17:54 Відповісти
Цікаво, який дурний привід для вторгнення вигадає білоруський покидьок?
показати весь коментар
15.11.2022 18:00 Відповісти
та такий самий як і 24.02. видумав, з картою до ху*ла приїхав. )
показати весь коментар
15.11.2022 18:52 Відповісти
Та нам вже похер скількох окупантів закопувати, десять чи двадцять. Нехай бульбаші помізкують, у разі агресії їхні родини у білоруських містах будуть законими цілями для наших РСЗВ та ракетних частин. У когось з Білорусі є бажання стати Бєлгородом? Дивіться, щоб потім не скулили.
показати весь коментар
15.11.2022 18:11 Відповісти
Это уже по какому кругу? Пол года сверяют. Модно было уже рад десять перепись всего населения провести. Явно драники не хотят воевать.
показати весь коментар
15.11.2022 19:31 Відповісти
Боятся. Лукашенко 28 лет вкладывался в спецслужбы и милицию. Армия идеалогически проработанная, но слабая.
показати весь коментар
15.11.2022 19:40 Відповісти
Що ти лука як пєдік мучаєш своє дупло,скажи просто хочу під хвіст і тобі одразу ж стане легше
показати весь коментар
15.11.2022 21:20 Відповісти
 
 