ЗСУ готуються до можливого вторгнення з Білорусі, вогневе ураження почнеться, як тільки ворог перетне кордон, - Міноборони. ВIДЕО
Якщо російські чи білоруські війська спробують атакувати Україну з території РБ, ЗСУ одразу застосують усі можливі сили та засоби для відсічі агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення загарбників з білорусі. Вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон. Для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби.
Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом! Захистимо Україну від загарбників! Переможемо у великій визвольній війні проти рашистів!" - йдеться в повідомленні міністерства.
Топ коментарі
+26 Валерий Викторович #508978
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+18 Alex Bylim #199631
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+17 Підлога Маккартні
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А хіба він його не перетнув 24 лютого? І досі не завдає ударів з-за кордону?
P.S. До речі, у відео прикра помилка. Слово "оборони" написано "оброни"
а ********* вже частина війни, кращє вбити рашистів побільше на території **********, якщо ********** все ж таки вступить, тоді то будуть останні тижні **********
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
Розірвати дип. відносини, заявити ультиматум з мотивацією: від вас летять кацапські літаки та ракети. Робіть демілітарізовану зону на 100 км від нашого кордону або буде завдано удар.
Чи знову потім будуть писати, що той чорний костюм одягнув, а той голитися перестав?!
Залужний: «Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень»
Кому ці слова адресовані передусім?
Фактично Залужний сказав: ворога знищим, компроміси влади і партнерів, якщо вони вспливуть, зневіру суспільства, якщо вона виникне, пошлем за русскім кораблем…
Можливо, це просто гарна урочиста декларація, можливо, політична позиція військових… Але це вперше, коли ми чуємо, що військові готові діяти за своїм планом всупереч обставинам…