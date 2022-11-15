ЗСУ готуються до можливого вторгнення з Білорусі, вогневе ураження почнеться, як тільки ворог перетне кордон, - Міноборони. ВIДЕО

Якщо російські чи білоруські війська спробують атакувати Україну з території РБ, ЗСУ одразу застосують усі можливі сили та засоби для відсічі агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення загарбників з білорусі. Вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон. Для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби.

Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом! Захистимо Україну від загарбників! Переможемо у великій визвольній війні проти рашистів!" - йдеться в повідомленні міністерства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруські прикордонники обурилися тим, що Україна укріплює кордон