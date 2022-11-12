Білоруські прикордонники обурилися тим, що Україна укріплює кордон

Прикордонники Білорусі обурилися, що українські захисники укріплюють прилеглі до кордону з Білоруссю території

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі.

Прикордонники Білорусі виступили зі звинуваченнями, що українські військові продовжують мінувати території, що прилягають до кордону з Білоруссю. Та ще й нібито "руйнують" "під'їзні дороги" та "об'єкти інфраструктури".

