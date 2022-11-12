УКР
Білоруські прикордонники обурилися тим, що Україна укріплює кордон

Прикордонники Білорусі обурилися, що українські захисники укріплюють прилеглі до кордону з Білоруссю території

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі

Прикордонники Білорусі виступили зі звинуваченнями, що українські військові продовжують мінувати території, що прилягають до кордону з Білоруссю. Та ще й нібито "руйнують" "під'їзні дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, - ОП. ФОТОрепортаж

Білорусь (8034) кордон (4875) ТРК Україна (20) Україна (6079)
Топ коментарі
+138
Білоруські прикордонники, ідіть *****.
показати весь коментар
12.11.2022 14:16 Відповісти
+103
А с чего бы белорусских прикордонников волновало, что делает Украина на своей территории? Диверсиям мешает?
показати весь коментар
12.11.2022 14:16 Відповісти
+46
Ахаххааххаахахах)) дебіли мля
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
о, а ким окупована білорашка? хто там такий окупує бульбашню, що ніяких окупаційних військ ніде немає?
12.11.2022 15:52 Відповісти
а чому обізянок з білорусії цікавить те що ми робимо на своїй території ? он мавпи з расєї дохнуть і навіть питань не ставлять )))))
12.11.2022 15:22 Відповісти
таракан3%, ты что думаешь, если у тебя справка из психбольницы есть, то тебе всё можно??? Помни, яйцо с иглой твоей смерти, у сказочного долбойоба и оно им играет им в футбол, так как ты сам это захотел!
12.11.2022 15:34 Відповісти
у Лукашенка підтримка серед населення десь 80%, не 3%. Не вірте в оцю хрінь про "3%", для білорусів він те ж саме, що путін для русні - з тією різницею що білоруси його президентом обирають 29 років вже майже як
12.11.2022 15:50 Відповісти
Ну да, як тільки не допускають незалежних спостерігачів, у всіх диктаторів під 80 відсотків. Але чомусь 80 відсотків Лукі не змогли зібрати стільки людей, скільки вийшло проти нього.
12.11.2022 16:00 Відповісти
а навіщо їм збирати? Вони його підтримують. Плюс виходить проти кого? Отих 10000 чмошників, які в 2020 вийшли "попросіть Лукашенка уйті"? Так "проти" (насправді ні) Лукашенка вийшло аж 0.1% білорусів - ото могутній "протест". І де вони зараз, до речі, коли Білорусь напала на Україну? Хоч один щось каже? Ні. Бо всі ЗА.
12.11.2022 18:58 Відповісти
білоруси це такий ублюдочний народ. Гірше русні
12.11.2022 15:49 Відповісти
********** абидились. Грусть пичаль
12.11.2022 15:51 Відповісти
під*ри ***********, ваша думка пох для НАС
12.11.2022 15:59 Відповісти
А наюх бы им не поити, этим выродкам?
12.11.2022 16:07 Відповісти
бяларуццкіє кацапські прихвостні ідітє вслєд за сруццкім воєнним корабльом
12.11.2022 16:08 Відповісти
Це й ще не весь сюрприз для вас,бацця)Тільки перший солдат ваш разом з москалями перетне український кордон,не тільки він буде знищений ,а всі тилові бази особового складу,пального,військові склади та аеродроми будуть атаковані ЗСУ при допомозі літаків,артилерії та РСЗВ.Тому,краще просто застріліться до того.
12.11.2022 16:12 Відповісти
Там є така цікава ціль, як Мозирський НПЗ, в зоні досяжності градів. Цей НПЗ дає третину валютної виручки лукі, після його знищення бацька відразу стане банкрутом.
12.11.2022 16:21 Відповісти
А могли б подякувати Україні за те, що вона ще по них не випускає ракети і беспілотники, так як робить білорашка.
12.11.2022 16:20 Відповісти
Не знаю на сколько оправдана та стена, но то что там вся граница должна быть утыкана минами и растяжками это факт. Тем более их у нас как говна в виде трофеев после разминирования. Там и стены не нужно. Табличка мины, ну а туристас уже пусть сами думают. Ну и под откос перерыть нах все дороги и железку. Чтобы они каждый сантиметр границы штурмовали как гребаный сталинград. А стена то такое. Колючки пару рядов хватило бы.
12.11.2022 16:29 Відповісти
Стена от мигрантов хорошо помогает. Когда в белорусию навезли сирийцев, мне пришлось сильно понервничать.
12.11.2022 17:46 Відповісти
Гнилые драники.
12.11.2022 16:33 Відповісти
"білоруські прикордонники обурилися"

Точніше сказати набурилися. В штани.
12.11.2022 16:40 Відповісти
У вольєр, безхребетні!
12.11.2022 16:41 Відповісти
Білоруси? Нагадайте мені хто це такі, щось не пам'ятаю такої країни.
12.11.2022 17:43 Відповісти
У Вас все нормально з пам'яттю.Немаї такої.Є бєлоруськая область московії.
12.11.2022 18:45 Відповісти
Жріть бульбу мовчки
12.11.2022 18:32 Відповісти
прокацапські холуї нехай завалять ї*ало, вони себе проявили у всій "красі", чмошники
12.11.2022 18:49 Відповісти
Підстілки кацапськи!!! А не піти би вам на йух!!!!
12.11.2022 19:25 Відповісти
Білоруси, навіки ідіть *****! Нажаль кордон з вами буде.
12.11.2022 19:36 Відповісти
12.11.2022 20:33 Відповісти
А що, нікого не знайшлося послати те бидло курсом московитсчького корабля? Дивно, може час щось в ОПі поміняти? ОП звісно не консерваторія, але?..
13.11.2022 00:23 Відповісти
Україна на своїй території має право робити те що вважає за потрібне
Бо паркан не зводять на території Білорусі
13.11.2022 13:28 Відповісти
