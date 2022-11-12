Белорусские пограничники возмутились тем, что Украина укрепляет границу
Пограничники Беларуси возмутились, что украинские защитники укрепляют прилегающие к границе с Беларусью территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
Пограничники Беларуси выступили с обвинениями, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью. Да еще и якобы "разрушают" "подъездные дороги" и "объекты инфраструктуры".
Точніше сказати набурилися. В штани.
Бо паркан не зводять на території Білорусі