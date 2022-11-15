100 мільйонів гривень з резервного фонду уряд виділив Херсонщині на відновлення
Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду 100 мільйонів Херсонській області для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери.
Про це у телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області", - зазначив він.
Як повідомлялося, Херсон був захоплений росіянами 2 березня, а звільнений українською армією 11 листопада.
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