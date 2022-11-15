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100 мільйонів гривень з резервного фонду уряд виділив Херсонщині на відновлення

херсонщина

Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду 100 мільйонів Херсонській області для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери.

Про це у телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області", - зазначив він.

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Як повідомлялося, Херсон був захоплений росіянами 2 березня, а звільнений українською армією 11 листопада.

Автор: 

гроші (973) Кабмін (14134) відновлення (598) Херсонська область (5847)


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*****, а на телемарафон мільярд.
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15.11.2022 19:42 Відповісти
Це в двадцять разів менше ніж на зомбімарафон. Здається, що замість повоєнного відновлення знімуть слугу урода-2
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15.11.2022 19:48 Відповісти
Асфальт вже завезли?
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15.11.2022 19:49 Відповісти
Ні, нема що красти.
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15.11.2022 20:41 Відповісти
Зрозуміло чому Земорда приїждаючи в Херсон прихватив з собою Резніченка,для обміну досвідом.
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15.11.2022 21:03 Відповісти
Півтора лярда на асфальт, під час війни, фітнес - тренерці, і 100 мільйонів на відбудову Херсонщини, це вже, чи ще неначасі.....
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15.11.2022 22:10 Відповісти
 
 