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Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна, - Велика Британія

британія

Масований ракетний обстріл українських міст, здійснений Росією у вівторок, демонструє лише слабкість президента РФ Володимира Путіна, переконаний голова британської дипломатії Джеймс Клеверлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Бездушний обстріл українських міст за допомогою ще огидніших ракетних ударів сьогодні показує лише слабкість Путіна", - написав Клеверлі.

За його словами, Путін "програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20 - дипломатично також".

"Путін має зазнати невдачі", - підсумував міністр.

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Автор: 

Велика Британія (5643) обстріл (28993) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+9
Слабкість буде видно, якщо Нато не відреагує, на удар по Польщі.
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15.11.2022 21:12
+3
Ця слабкість руйнує міста, та вбиває людей . Скільки треба цій слабкості, щоб нарешті проявити силу?
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15.11.2022 21:21
+2
Як тільки за домовленістю з Зе,рашка без проблем перевела на лівий берег у Херсоні 25000 своїх....вона відновила обстріли. До речі, в обмін на зерновий коридор Зе зобов2язався не бити по кораблях ЧФ,а от зобов"язати Окурка не бити по цивільним цілям....ні Зе ні Ердоган не здогадалися....Випадково?
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15.11.2022 21:20
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Слабкість буде видно, якщо Нато не відреагує, на удар по Польщі.
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15.11.2022 21:12 Відповісти
Хочу бачити таку ж слабкість НАТО чи України по території РФ
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15.11.2022 21:13 Відповісти
Масований ракетний обстріл українських міст, здійснений Росією у вівторок, демонструє лише слабкість президента РФ Володимира Путіна, також цілком можливо продемонструє слабість НАТО і слабість ПРО Польщі.
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15.11.2022 21:13 Відповісти
"Путін має зазнати невдачі"

А з рештою "путіних" на московії що ви збираєтесь робити? Там таких мільйони! Час настав вирішувати проблему в корені! А це (ця проблема) - існування московії...
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15.11.2022 21:16 Відповісти
лише слабкість рашки---це вже говорили і в попередньому масованому ракетному обстрілі..щось нове скажете?
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15.11.2022 21:17 Відповісти
Як тільки за домовленістю з Зе,рашка без проблем перевела на лівий берег у Херсоні 25000 своїх....вона відновила обстріли. До речі, в обмін на зерновий коридор Зе зобов2язався не бити по кораблях ЧФ,а от зобов"язати Окурка не бити по цивільним цілям....ні Зе ні Ердоган не здогадалися....Випадково?
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15.11.2022 21:20 Відповісти
Ця слабкість руйнує міста, та вбиває людей . Скільки треба цій слабкості, щоб нарешті проявити силу?
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15.11.2022 21:21 Відповісти
І не тільки "путіна"
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15.11.2022 21:23 Відповісти
Та ви шо????
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15.11.2022 21:24 Відповісти


Яков Григорьев

@**********

Я так понимаю, скоро в квитанциях ЖКХ рядовых россиян появится строчка "На восстановление Украины".
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https://twitter.com/**********/status/1592244425052545025 9:53 PM · Nov 14, 2022 ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for iPhone
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15.11.2022 21:26 Відповісти
Сейчас ната скажет что надо провести комплексную проверку, действительно ли єто российские ракеты. Назначить следственную комиссию, желательно на пару лет. Собрать свидетелей, экспертов, заслушать позицию обвинения.
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15.11.2022 21:27 Відповісти
Так и будет, все по протоколу. Обвинение не может быть предъявлено без предварительного расследования. Эпопея с Боингом девятый год тянется.
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15.11.2022 21:35 Відповісти
А головне, заслухати позицію ЗАХИСТУ!
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15.11.2022 22:11 Відповісти
А по Польщі прильот.
Це слабкість рашки чи НАТИ?
Зараз подивимось...
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15.11.2022 21:40 Відповісти
В нього істерика від безвиході
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15.11.2022 21:41 Відповісти
та ні це не слабкість, це безмежна наглість підлість підступність нікчемність ,це відвертий плювок в обличчя всьго цивілізованого світу.Цей маньяк навмисно не поїхав на саміт щоб особисто керувати ракетною атакою.Такий у ньго графік був.Зрештою саме так виглядає великий гуманізм по російськи
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15.11.2022 23:00 Відповісти
А що Індонезія?Ще просить не критикувати росію за війну?
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15.11.2022 23:02 Відповісти
Якщо у нього слабкість то нехай п'є ВІАГРУ а не розкидається ракетами
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15.11.2022 23:20 Відповісти
Ху@ло є ху@ло 😡
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16.11.2022 01:21 Відповісти
 
 