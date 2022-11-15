Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна, - Велика Британія
Масований ракетний обстріл українських міст, здійснений Росією у вівторок, демонструє лише слабкість президента РФ Володимира Путіна, переконаний голова британської дипломатії Джеймс Клеверлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Бездушний обстріл українських міст за допомогою ще огидніших ракетних ударів сьогодні показує лише слабкість Путіна", - написав Клеверлі.
За його словами, Путін "програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20 - дипломатично також".
"Путін має зазнати невдачі", - підсумував міністр.
Топ коментарі
+9 Літій Неоненко
показати весь коментар15.11.2022 21:12 Посилання
+3 Наталья Алексеева #337268
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+2 Юра Малко
показати весь коментар15.11.2022 21:20 Посилання
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А з рештою "путіних" на московії що ви збираєтесь робити? Там таких мільйони! Час настав вирішувати проблему в корені! А це (ця проблема) - існування московії...
Яков Григорьев
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Я так понимаю, скоро в квитанциях ЖКХ рядовых россиян появится строчка "На восстановление Украины".
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https://twitter.com/**********/status/1592244425052545025 9:53 PM · Nov 14, 2022 ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for iPhone
Це слабкість рашки чи НАТИ?
Зараз подивимось...