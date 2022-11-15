Увечері над Запорізькою областю сили ППО збили ракети росіян
У вівторок, 15 листопада, увечері сили ППО збили ракети російських окупантів у небі над Запорізькою областю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.
"Завдяки професійним навичкам бійців ППО та щирим молитвам віруючих у небі Запорізького краю знешкоджено кілька російських ракет. Все буде добре! Проте, суворо дотримуємося правил повітряної тривоги", - написав Старух.
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Нагадаємо, 15 листопада вдень окупанти завдали масованого удару по Україні. Унаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Києва.
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Amber
показати весь коментар15.11.2022 23:42 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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