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Увечері над Запорізькою областю сили ППО збили ракети росіян

ракета,крилата

У вівторок, 15 листопада, увечері сили ППО збили ракети російських окупантів у небі над Запорізькою областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Завдяки професійним навичкам бійців ППО та щирим молитвам віруючих у небі Запорізького краю знешкоджено кілька російських ракет. Все буде добре! Проте, суворо дотримуємося правил повітряної тривоги", - написав Старух.

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Нагадаємо, 15 листопада вдень окупанти завдали масованого удару по Україні. Унаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Києва.

Автор: 

крилаті ракети (1076) обстріл (28993) Запорізька область (3700)


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Кремлівський фюрер лютує перед смертю, мабуть скоро відкинить лапті 😡
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15.11.2022 23:42 Відповісти
 
 