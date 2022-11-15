Майже десять мільйонів українців зараз без світла, - Зеленський
Станом на вечір 15 листопада близько десяти мільйонів українців опинились без світла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла", - уточнив Зеленський.
Він також додав, що по всій країні наявні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Крім того, унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях.
"Ось це відповідь від Росії – для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом", - наголосив президент.
Нагадаємо, удень 15 листопада Росія вдарила ракетами по низці регіонів. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ випустили близько 100 ракет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але відповідей як протистояти цьому та що робити у разі найгіршого варіанту, звісно, не буде.
Тобто чекаємо повного блекауту взимку.
Росіяни ставилися скептично до війни в Чечні. Вони не вважали першу війну необхідною. Але після терактів, які вони вважали ударами чеченців по росії, більшість з них почали виправдовувати другу війну і вбивства чеченців. На зараз приблизно половина росіян підтримує війну "з дивану". Але більшість не хоче класти на неї свої життя чи рідних. Масовані обстріли російської інфраструктури не залякають, а призведуть до ої радикалізації, коли більшість росіян будуть готові долучитися своїми ділами і життям до знищення України.
Ваше питання було: "Чи...зараз кацапи з дівана не підтримують війну в Україні? А ви прочитали п'ятий-шостий рядок попередньої відповіді? Очевидно, що ні. Бо там було написано: "приблизно половина росіян підтримує війну "з дивану". Але більшість не хоче класти на неї свої життя чи рідних." Але ні, для вас це важко. Вам легше зманіпулювати нібито посилаючись на мою логіку і приписати мені своє власне твердження. Де в мене зауінчились аргументи? - це знову ваша маніпуляція.
Те, що ви відповідати на питання не будете, вже зрозуміло, мабуть і до кінця прочитати не подужаєте. Тому сенсу нема витрачати час на пояснення, чому ваша "сіметрична" відповідь, як той пар, піде в гудок.
А то ви мабуть подаєте дані незалежних і цілком правдивих на росії опитувань? Для контрасту порівняйте непрямі дані про мобілізованих з офіційними цифрами термінових емігрантів. Вони є свідченням початкової деморалізації і небажання воювати. Але у випадку загрози настрої суспільства зміняться, що показав проміжок між першою і другою чеченськими. Зараз кремлівські наративи помалу втрачають популярність, та радикалізація в тилу її навпаки підживить. Двох-трьох мійльонів додатково мобілізованих на ваш погляд буде мало?
"Я впевнений" і "варто спробувати", це ваші оціночні судження. "Сумнівно, що це буде дієвим" - була найперша відповідь, до якої тричі наводила аргументи. Та оскільки ви і далі плутаєте береги, на ваші аргументи я не очікую.