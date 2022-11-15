Майже десять мільйонів українців зараз без світла, - Зеленський

Станом на вечір 15 листопада близько десяти мільйонів українців опинились без світла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла", - уточнив Зеленський.

Він також додав, що по всій країні наявні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Крім того, унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях.

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"Ось це відповідь від Росії – для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом", - наголосив президент.

Нагадаємо, удень 15 листопада Росія вдарила ракетами по низці регіонів. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ випустили близько 100 ракет.