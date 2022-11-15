Почти десять миллионов украинцев сейчас без света, - Зеленский

По состоянию на вечер 15 ноября около десяти миллионов украинцев оказались без света в результате массированных обстрелов со стороны России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла", - уточнил Зеленский.

Он также добавил, что по всей стране есть проблемы со связью и интернетом. Кроме того, по причине ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях.

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"Вот это ответ от России – для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром", - подчеркнул президент.

Напомним, днем ​​15 ноября Россия ударила ракетами по ряду регионов. По словам представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, войска РФ выпустили около 100 ракет.