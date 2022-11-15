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Почти десять миллионов украинцев сейчас без света, - Зеленский

світло,світла,відключення,віялові

По состоянию на вечер 15 ноября около десяти миллионов украинцев оказались без света в результате массированных обстрелов со стороны России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла", - уточнил Зеленский.

Он также добавил, что по всей стране есть проблемы со связью и интернетом. Кроме того, по причине ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях.

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"Вот это ответ от России – для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром", - подчеркнул президент.

Напомним, днем ​​15 ноября Россия ударила ракетами по ряду регионов. По словам представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, войска РФ выпустили около 100 ракет.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) крылатые ракеты (886) обстрел (27672) Тарифы на электроэнергию (2173)


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Топ комментарии
+8
Без світла, зате асфальту вдосталь, так, Вовочка?
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15.11.2022 23:34
+5
завдяки тобі понтонутому чувирлу.
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15.11.2022 23:33
+4
Дякую за констатацію, дуже радий чути такі погані новини.
Але відповідей як протистояти цьому та що робити у разі найгіршого варіанту, звісно, не буде.
Тобто чекаємо повного блекауту взимку.
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15.11.2022 23:32
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Дякую за констатацію, дуже радий чути такі погані новини.
Але відповідей як протистояти цьому та що робити у разі найгіршого варіанту, звісно, не буде.
Тобто чекаємо повного блекауту взимку.
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15.11.2022 23:32 Ответить
"дуже радий чути такі погані новини" --- а що ти хотів почути? те що кацапи будуть бити по енергетиці поки її не знищать любій людині яка більш менш має голову і не надягає розові окуляри і не слухає арестовичів про одні перемоги було зрозуміло давно,і те що нам ефективно протистояти цьому немає чим теж
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15.11.2022 23:38 Ответить
Хотів почути чи розробляємо ми дрони аби нищити їхню інфраструктуру у відповідь. Бо більше ніяких дієвих способів не існує.
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15.11.2022 23:41 Ответить
Сумнівно, що це буде дієвим. У роки Чечні російське суспільство було скептично налаштовано до війни. Але у відповідь на теракти, які ФСБ видавало за чеченські, "росіяни" радикалізувалися у відношенні до чеченців, як ворогів, яких треба вбивати за будь яку ціну.
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15.11.2022 23:53 Ответить
Тобто, кацапи ставляться скептично до війни в Україні? Виходять на антивоєнний мітинги і все таке інше? І шо після радікалізації вони зроблять такого, що не робили дотепер? Удари у відповідь надійний спосіб зупинити шлях до повного блєкауту.
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16.11.2022 06:08 Ответить
Потрібно розжувати? Гаразд, якщо ви неспроможні в цілому зрозуміти написане самостійно.
Росіяни ставилися скептично до війни в Чечні. Вони не вважали першу війну необхідною. Але після терактів, які вони вважали ударами чеченців по росії, більшість з них почали виправдовувати другу війну і вбивства чеченців. На зараз приблизно половина росіян підтримує війну "з дивану". Але більшість не хоче класти на неї свої життя чи рідних. Масовані обстріли російської інфраструктури не залякають, а призведуть до ої радикалізації, коли більшість росіян будуть готові долучитися своїми ділами і життям до знищення України.
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16.11.2022 17:59 Ответить
Дуже цікава точка зору. За вашою логікою, може і кацапів, які прийшли на нашу землю, вбивати не треба, бо у них є знайомі і родичи які радикалізуються? Чи може скажете що зараз кацапи з дівана не підтримують війну в Україні? Ваши аргументи, товариш розжувальник, більш притамані росіянину, якій і далі с комфортом, по телевізору, бажає спостерігати за війною в Україні.
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16.11.2022 20:09 Ответить
Ваші аргументи, товариш, містять маніпуляції, але не містять сенсу. Все тому, що ви за розповсюдженою звичкою не читаєте уважно. І відповідаєте на власні думки, а не на те, що вам написали. Я не впевнена, але думаю, що ви то спостерігаєте за війною не з дивану, а десь ближче до окопу. Але може й ні. Та все одно, скажіть, ви злякаєтесь блекаутів? Почнете вимагати від влади зупинити війну? Якщо ваш дім зруйнують, це буде "надійний спосіб зупинити" ваші наміри протистояти загарбникам?
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16.11.2022 20:23 Ответить
Коли ви не можете відповісти на поставлені питання щодо ваших аргументів, ви починаете задавати свої питання. Коли у вас закінчаться аргументи, ви, мабудь, перейдете виключно на особисті образи. Це класіка поведінки якої вчать таких як ви. Є факт, що тількі сіметрічна, або потужніша відповідь на будь-які дії, може забезпечити їх незастосування.
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16.11.2022 20:41 Ответить
Ви приписуєте мені власні вади? Люди дуже часто звинувачують інших у своїх гріхах. То вам до вподоби ображати оточуючих?
Ваше питання було: "Чи...зараз кацапи з дівана не підтримують війну в Україні? А ви прочитали п'ятий-шостий рядок попередньої відповіді? Очевидно, що ні. Бо там було написано: "приблизно половина росіян підтримує війну "з дивану". Але більшість не хоче класти на неї свої життя чи рідних." Але ні, для вас це важко. Вам легше зманіпулювати нібито посилаючись на мою логіку і приписати мені своє власне твердження. Де в мене зауінчились аргументи? - це знову ваша маніпуляція.
Те, що ви відповідати на питання не будете, вже зрозуміло, мабуть і до кінця прочитати не подужаєте. Тому сенсу нема витрачати час на пояснення, чому ваша "сіметрична" відповідь, як той пар, піде в гудок.
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16.11.2022 21:43 Ответить
"...Рівень підтримки дій ЗС РФ в Україні за літні місяці не змінився: 46% "безперечно підтримують" дії російських збройних сил і ще 30% "швидше підтримують". Не підтримують - у сукупності 17% респондентів...". Це на рахунок нібито половини, і таке інше. Можливо і піде в гудок, але варто спробувати. І я впевнений, що тоді вони не побіжать на війну, а співвідношення зміниться. Сподіваюсь в особистому житті ви дотримуєтеся таких самих правил: якщо ображають вас, чи ваших дітей, ваш чоловік чемно чекае, поки кривдника замучить совість.
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16.11.2022 22:39 Ответить
Знову перевертаєте з ніг на голову. Йшлося саме про ваші, чоловічі, безпідставні образливі припущення, про причини яких я, до речі, маю цілковиту впевненість.
А то ви мабуть подаєте дані незалежних і цілком правдивих на росії опитувань? Для контрасту порівняйте непрямі дані про мобілізованих з офіційними цифрами термінових емігрантів. Вони є свідченням початкової деморалізації і небажання воювати. Але у випадку загрози настрої суспільства зміняться, що показав проміжок між першою і другою чеченськими. Зараз кремлівські наративи помалу втрачають популярність, та радикалізація в тилу її навпаки підживить. Двох-трьох мійльонів додатково мобілізованих на ваш погляд буде мало?
"Я впевнений" і "варто спробувати", це ваші оціночні судження. "Сумнівно, що це буде дієвим" - була найперша відповідь, до якої тричі наводила аргументи. Та оскільки ви і далі плутаєте береги, на ваші аргументи я не очікую.
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16.11.2022 23:56 Ответить
зачем чути то что и так все знают? зеленский бункерный бедоносец - пусть лучше отчитается какие меры применяются для повышения защиты а не тупая констатация как у терпилы оманского
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16.11.2022 05:22 Ответить
завдяки тобі понтонутому чувирлу.
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15.11.2022 23:33 Ответить
Без світла, зате асфальту вдосталь, так, Вовочка?
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15.11.2022 23:34 Ответить
...та ні, на Банковій, скоріш за все, Падляк у шовкових штанях на ********** горці катається, електрику добуває
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15.11.2022 23:37 Ответить
Та повні кішені вкрадених грошей
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18.12.2022 18:32 Ответить
отак через 10 годин з'явилося світло, ввімкнув комп, почитав слова президента - і стало тепліше! а, це котел включився, вибачте, посони..
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15.11.2022 23:36 Ответить
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15.11.2022 23:36 Ответить
Зате шляхи для окупанта будуються добре.
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15.11.2022 23:36 Ответить
гугл транслейтор?
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16.11.2022 05:24 Ответить
Такое готовят не один день, и невозможно без десятков, если не сотен, агентов в энергетических структурах.
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16.11.2022 04:28 Ответить
Без света это последствия, а вот без мозгов это причина, да ЗЕБыдло????
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16.11.2022 06:34 Ответить
Зеленський: - "...близько десяти мільйонів українців опинились без світла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії.", але є і хороша новина - в темноті вони будуть переміщятися по хорошим дорогам.
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16.11.2022 07:34 Ответить
 
 