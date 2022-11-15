Почти десять миллионов украинцев сейчас без света, - Зеленский
По состоянию на вечер 15 ноября около десяти миллионов украинцев оказались без света в результате массированных обстрелов со стороны России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла", - уточнил Зеленский.
Он также добавил, что по всей стране есть проблемы со связью и интернетом. Кроме того, по причине ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях.
"Вот это ответ от России – для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром", - подчеркнул президент.
Напомним, днем 15 ноября Россия ударила ракетами по ряду регионов. По словам представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, войска РФ выпустили около 100 ракет.
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Але відповідей як протистояти цьому та що робити у разі найгіршого варіанту, звісно, не буде.
Тобто чекаємо повного блекауту взимку.
Росіяни ставилися скептично до війни в Чечні. Вони не вважали першу війну необхідною. Але після терактів, які вони вважали ударами чеченців по росії, більшість з них почали виправдовувати другу війну і вбивства чеченців. На зараз приблизно половина росіян підтримує війну "з дивану". Але більшість не хоче класти на неї свої життя чи рідних. Масовані обстріли російської інфраструктури не залякають, а призведуть до ої радикалізації, коли більшість росіян будуть готові долучитися своїми ділами і життям до знищення України.
Ваше питання було: "Чи...зараз кацапи з дівана не підтримують війну в Україні? А ви прочитали п'ятий-шостий рядок попередньої відповіді? Очевидно, що ні. Бо там було написано: "приблизно половина росіян підтримує війну "з дивану". Але більшість не хоче класти на неї свої життя чи рідних." Але ні, для вас це важко. Вам легше зманіпулювати нібито посилаючись на мою логіку і приписати мені своє власне твердження. Де в мене зауінчились аргументи? - це знову ваша маніпуляція.
Те, що ви відповідати на питання не будете, вже зрозуміло, мабуть і до кінця прочитати не подужаєте. Тому сенсу нема витрачати час на пояснення, чому ваша "сіметрична" відповідь, як той пар, піде в гудок.
А то ви мабуть подаєте дані незалежних і цілком правдивих на росії опитувань? Для контрасту порівняйте непрямі дані про мобілізованих з офіційними цифрами термінових емігрантів. Вони є свідченням початкової деморалізації і небажання воювати. Але у випадку загрози настрої суспільства зміняться, що показав проміжок між першою і другою чеченськими. Зараз кремлівські наративи помалу втрачають популярність, та радикалізація в тилу її навпаки підживить. Двох-трьох мійльонів додатково мобілізованих на ваш погляд буде мало?
"Я впевнений" і "варто спробувати", це ваші оціночні судження. "Сумнівно, що це буде дієвим" - була найперша відповідь, до якої тричі наводила аргументи. Та оскільки ви і далі плутаєте береги, на ваші аргументи я не очікую.