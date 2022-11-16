Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із електропостачанням, – "Укренерго"

Українцям потрібно підготуватися до труднощів з електропостачання як мінімум у найближчі кілька днів.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прогнозувати повернення планових відключень ще рано. Нам потрібно підготуватися до кількох важких днів. У нас найбільша ракетна атака, а через день-два починається похолодання, що призводить до підвищення споживання електроенергії", – сказав Кудрицький в ефірі телемарафону.

У зв'язку з цим очільник Укренерго зазначив, що час для атак був обраний росіянами невипадково, але енергетики знають, що робити.

"Ми перебуваємо в активній стадії подолання наслідків сьогоднішніх атак. По всій Україні відбулися відключення. Ми це зробили, щоб утримати баланс в енергосистемі, щоб запобігти повному знеструмленню нашої країни", - пояснив він.

Кудрицький зазначив, що на вечір вівторка більше третини споживання обмежено, але "ми працюємо, щоб відновити роботу мережі, роботу деяких електростанцій, щоб стабілізувати ситуацію, і працюватимемо усі наступні дні".

Водночас він попередив, що перебої енергозабезпечення можуть спричинити перебої з наданням житлово-комунальних та інших послуг, у тому числі теплопостачання та зв'язку, тому зусилля енергетиків спрямовані передусім на запит об'єктів критичної інфраструктури.

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