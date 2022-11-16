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Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із електропостачанням, – "Укренерго"

світло

Українцям потрібно підготуватися до труднощів з електропостачання як мінімум у найближчі кілька днів.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прогнозувати повернення планових відключень ще рано. Нам потрібно підготуватися до кількох важких днів. У нас найбільша ракетна атака, а через день-два починається похолодання, що призводить до підвищення споживання електроенергії", – сказав Кудрицький в ефірі телемарафону.

У зв'язку з цим очільник Укренерго зазначив, що час для атак був обраний росіянами невипадково, але енергетики знають, що робити.

"Ми перебуваємо в активній стадії подолання наслідків сьогоднішніх атак. По всій Україні відбулися відключення. Ми це зробили, щоб утримати баланс в енергосистемі, щоб запобігти повному знеструмленню нашої країни", - пояснив він.

Кудрицький зазначив, що на вечір вівторка більше третини споживання обмежено, але "ми працюємо, щоб відновити роботу мережі, роботу деяких електростанцій, щоб стабілізувати ситуацію, і працюватимемо усі наступні дні".

Водночас він попередив, що перебої енергозабезпечення можуть спричинити перебої з наданням житлово-комунальних та інших послуг, у тому числі теплопостачання та зв'язку, тому зусилля енергетиків спрямовані передусім на запит об'єктів критичної інфраструктури.

Також читайте: Поновлено електропостачання для 8 млн споживачів, - Зеленський

Автор: 

енергетика (2611) електроенергія (6245) Укренерго (2714)


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Топ коментарі
+5
Требуем ответки на белгородскую область!!!
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16.11.2022 03:23
+2
Мій прогноз що буде далі...
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16.11.2022 05:07
+2
Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Источник:https://www.youtube.com/watch?v=UydGg9ze1kA заявление Байдена, цитирует https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland The Guardian
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16.11.2022 06:06
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Требуем ответки на белгородскую область!!!
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16.11.2022 03:23 Відповісти
Мій прогноз що буде далі...
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16.11.2022 05:07 Відповісти
Президент Штатов Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Источник:https://www.youtube.com/watch?v=UydGg9ze1kA заявление Байдена, цитирует https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland The Guardian
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16.11.2022 06:06 Відповісти
а я про що? в мене не було пів дня світла тому раніше не написав..Досить себе тішити що зараз НАТО впишеться,нічого не буде...зараз всі думають як це все гарно зам'яти.НАТО не готові до війни
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16.11.2022 06:10 Відповісти
Ната - вона як шоколадна канхвета. Глазурь потекла, карамель розм'якла... а горіхи тверді.
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16.11.2022 06:13 Відповісти
Это 100% не С300 это X-101 российские.
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16.11.2022 06:16 Відповісти
Интересно - А чьи это ракеты X-101 которых у Украины на вооружении нет? А если эти ракеты воздух-земля то кто располагает самолетами способными нести эти ракеты?
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16.11.2022 06:14 Відповісти
Це у Байдена спитайте,йде до того що замнуть щоб не було ескалації,проглотнуть і кацапи це відчули що сша зассало як вони ******* казать,сша зараз вигляда як росія коли в Криму в Новофедоровкі наші розбомбили літаки,а росія казала то пожежа щоб ніяк не реагувати і забути
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16.11.2022 06:20 Відповісти
"суровые годы приходят" (с)
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16.11.2022 05:32 Відповісти
Лідери G7 провели екстрену нараду через російські ракети, які впали на території Польщі. Згодом Джо Байден заявив, що їх навряд чи випустили з території Росії.
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16.11.2022 05:46 Відповісти
Из Беларусии? X-101 на вооружении Украины небыло и нет
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16.11.2022 06:09 Відповісти
Пора всю генерацию направлять в Украину. Нужно запретить экспорт электроэнергии. Некоторые черти умудряются в таких условиях ээ продавать в Молдову.
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16.11.2022 08:32 Відповісти
 
 