Поновлено електропостачання для 8 млн споживачів, - Зеленський
Енергетики повернули світло для 8 млн споживачів, які були знеструмлені в результаті російських ракетних обстрілів 15 листопада.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики. Близько 10 млн українців були відключені після удару терористів. Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч", - написв Зеленський у твіттері.
Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково їх збила ППО.
В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.
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Недолго кремлёвская крыса скакала не долго фраер танцевал....минус 100 ракет в унитаз.
Ждём завтра жёстких решений от НАТО.
А це означає, що ніякого прямого зв'язку між обстрілами та вимкненнями нема.
Тобто, нам тупо постійно *******.
зеля, а что там за Змеиный? я слушал Кривоноса, говорил что тупо отправили солдат почти без шансов ради политических "лайков". жаль не ходил на выборы, хотя бы знал что голосовал, но не за клоуна.(хотел бы сказать - кровопийцу, но это русня так говорит)