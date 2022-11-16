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Поновлено електропостачання для 8 млн споживачів, - Зеленський

енергетика

Енергетики повернули світло для 8 млн споживачів, які були знеструмлені в результаті російських ракетних обстрілів 15 листопада.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав доповіді щодо відновлення постачання електрики. Близько 10 млн українців були відключені після удару терористів. Уже поновлено постачання 8 млн споживачів. Енергетики та ремонтники працюватимуть усю ніч", - написв Зеленський у твіттері.

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково їх збила ППО.

В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже десять мільйонів українців зараз без світла, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) обстріл (28993) енергетика (2611)


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Топ коментарі
+9
О це так чудово! Слава Украине!
Недолго кремлёвская крыса скакала не долго фраер танцевал....минус 100 ракет в унитаз.
Ждём завтра жёстких решений от НАТО.
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16.11.2022 00:48
+3
Осокорки вже зі світлом. Почекай трошки дойде черга і до Борщагівки.
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16.11.2022 00:57
+3
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16.11.2022 06:22
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О це так чудово! Слава Украине!
Недолго кремлёвская крыса скакала не долго фраер танцевал....минус 100 ракет в унитаз.
Ждём завтра жёстких решений от НАТО.
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16.11.2022 00:48 Відповісти
Ну на defence-ua.com рахували приблизно, 100 ракет не буде їм коштувати мільярд по собівартості. Може мільйонів 300-400, не більше.
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16.11.2022 01:32 Відповісти
Просто цікаво, чому у Харкові на Салтівці, яку обстрілюють постійно, вже світло є, а у Києві після одного прильоту по Печерську вже 8 годин нема електрики на Борщагівці?
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16.11.2022 00:49 Відповісти
Хз,на никольской в 4 вырубили в 8 включили
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16.11.2022 01:00 Відповісти
Південна. Через дорогу світло є.

А це означає, що ніякого прямого зв'язку між обстрілами та вимкненнями нема.

Тобто, нам тупо постійно *******.
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16.11.2022 02:03 Відповісти
у зал#пенфюра "духовная скрепа" в "резиновой попе" свербить. згодом воно попусте. або спаралiзує...
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16.11.2022 00:55 Відповісти
Осокорки вже зі світлом. Почекай трошки дойде черга і до Борщагівки.
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16.11.2022 00:57 Відповісти
... задовбали вже з ток-шоу
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16.11.2022 05:31 Відповісти
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16.11.2022 06:22 Відповісти
маляр руки по швам и раболепие на фэйсе перед кротом гэрэушным дЕрмаком
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16.11.2022 06:25 Відповісти
Ой, біда! У нас не вистачає тепер потужностей для транспортування нафтопроводом "дружба".
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16.11.2022 08:16 Відповісти
Нахавались шашлыков и сразу заработали с двойным перекрытием?
зеля, а что там за Змеиный? я слушал Кривоноса, говорил что тупо отправили солдат почти без шансов ради политических "лайков". жаль не ходил на выборы, хотя бы знал что голосовал, но не за клоуна.(хотел бы сказать - кровопийцу, но это русня так говорит)
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16.11.2022 08:32 Відповісти
 
 