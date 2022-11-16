Восстановлено электроснабжение для 8 млн потребителей, - Зеленский
Энергетики вернули свет для 8 млн потребителей, обесточенных в результате российских ракетных обстрелов 15 ноября.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Заслушал доклады о возобновлении поставок электричества. Около 10 млн украинцев были отключены после удара террористов. Уже возобновлены поставки 8 млн потребителей. Энергетики и ремонтники будут работать всю ночь", - написал Зеленский в твиттере.
Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего, Х-101 и Х-555. Частично их сбило ПВО.
В результате обстрела повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. По оценкам Воздушных сил Украины, оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Недолго кремлёвская крыса скакала не долго фраер танцевал....минус 100 ракет в унитаз.
Ждём завтра жёстких решений от НАТО.
А це означає, що ніякого прямого зв'язку між обстрілами та вимкненнями нема.
Тобто, нам тупо постійно *******.
зеля, а что там за Змеиный? я слушал Кривоноса, говорил что тупо отправили солдат почти без шансов ради политических "лайков". жаль не ходил на выборы, хотя бы знал что голосовал, но не за клоуна.(хотел бы сказать - кровопийцу, но это русня так говорит)