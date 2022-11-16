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Новости Война
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Восстановлено электроснабжение для 8 млн потребителей, - Зеленский

енергетика

Энергетики вернули свет для 8 млн потребителей, обесточенных в результате российских ракетных обстрелов 15 ноября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Заслушал доклады о возобновлении поставок электричества. Около 10 млн украинцев были отключены после удара террористов. Уже возобновлены поставки 8 млн потребителей. Энергетики и ремонтники будут работать всю ночь", - написал Зеленский в твиттере.

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего, Х-101 и Х-555. Частично их сбило ПВО.

В результате обстрела повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. По оценкам Воздушных сил Украины, оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Читайте: Почти десять миллионов украинцев сейчас без света, - Зеленский

Зеленский Владимир (20742) обстрел (27672) энергетика (2566)


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Топ комментарии
+9
О це так чудово! Слава Украине!
Недолго кремлёвская крыса скакала не долго фраер танцевал....минус 100 ракет в унитаз.
Ждём завтра жёстких решений от НАТО.
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16.11.2022 00:48
+3
Осокорки вже зі світлом. Почекай трошки дойде черга і до Борщагівки.
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16.11.2022 00:57
+3
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16.11.2022 06:22
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О це так чудово! Слава Украине!
Недолго кремлёвская крыса скакала не долго фраер танцевал....минус 100 ракет в унитаз.
Ждём завтра жёстких решений от НАТО.
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16.11.2022 00:48 Ответить
Ну на defence-ua.com рахували приблизно, 100 ракет не буде їм коштувати мільярд по собівартості. Може мільйонів 300-400, не більше.
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16.11.2022 01:32 Ответить
Просто цікаво, чому у Харкові на Салтівці, яку обстрілюють постійно, вже світло є, а у Києві після одного прильоту по Печерську вже 8 годин нема електрики на Борщагівці?
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16.11.2022 00:49 Ответить
Хз,на никольской в 4 вырубили в 8 включили
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16.11.2022 01:00 Ответить
Південна. Через дорогу світло є.

А це означає, що ніякого прямого зв'язку між обстрілами та вимкненнями нема.

Тобто, нам тупо постійно *******.
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16.11.2022 02:03 Ответить
у зал#пенфюра "духовная скрепа" в "резиновой попе" свербить. згодом воно попусте. або спаралiзує...
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16.11.2022 00:55 Ответить
Осокорки вже зі світлом. Почекай трошки дойде черга і до Борщагівки.
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16.11.2022 00:57 Ответить
... задовбали вже з ток-шоу
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16.11.2022 05:31 Ответить
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16.11.2022 06:22 Ответить
маляр руки по швам и раболепие на фэйсе перед кротом гэрэушным дЕрмаком
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16.11.2022 06:25 Ответить
Ой, біда! У нас не вистачає тепер потужностей для транспортування нафтопроводом "дружба".
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16.11.2022 08:16 Ответить
Нахавались шашлыков и сразу заработали с двойным перекрытием?
зеля, а что там за Змеиный? я слушал Кривоноса, говорил что тупо отправили солдат почти без шансов ради политических "лайков". жаль не ходил на выборы, хотя бы знал что голосовал, но не за клоуна.(хотел бы сказать - кровопийцу, но это русня так говорит)
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16.11.2022 08:32 Ответить
 
 