Восстановлено электроснабжение для 8 млн потребителей, - Зеленский

Энергетики вернули свет для 8 млн потребителей, обесточенных в результате российских ракетных обстрелов 15 ноября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Заслушал доклады о возобновлении поставок электричества. Около 10 млн украинцев были отключены после удара террористов. Уже возобновлены поставки 8 млн потребителей. Энергетики и ремонтники будут работать всю ночь", - написал Зеленский в твиттере.

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего, Х-101 и Х-555. Частично их сбило ПВО.

В результате обстрела повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. По оценкам Воздушных сил Украины, оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

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