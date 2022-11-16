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Новини Війна
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Майже у всьому Львові відновлено електропостачання, - Садовий

світло

Станом на ранок 16 листопада у Львові відновили електропастачання майже по всьому місту. Однак де-не-де є ще будинки, в яких немає світла.

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновили електропостачання по майже всьому місту. Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим. Подачу води та опалення відновили. Вода є гаряча та холодна", - зазначив він.

Також Садовий інформує, що на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту.

"30% світлофорів у місті вже працює. Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості. Дякую всім нашим комунальникам за надзвичайно важку роботу!", - йдеться у повідомленні.

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Львів (3089) Садовий Андрій (536) електроенергія (6250)


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Брехло фрідманівське!
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16.11.2022 08:52 Відповісти
Брехня!
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16.11.2022 09:13 Відповісти
 
 