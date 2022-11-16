У Херсоні скоротили комендантську годину
З 16 листопада у Херсонській громаді змінюють час комендантської години.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Херсонській міській раді.
"На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година - з 00.00 години 16 листопада 2022 року до окремого наказу комендантську годину з 19.00 до 06.30 години", - йдеься у повідомленні.
Зазначається, що у цей час жителям громади заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.
Комендантську годину змінено з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, зокрема розмінування даної території та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення громади.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ого! 45 тисяч тон! Для марафонців зайде і так, чи шо?