У Херсоні скоротили комендантську годину

З 16 листопада у Херсонській громаді змінюють час комендантської години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Херсонській міській раді.

"На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година - з 00.00 години 16 листопада 2022 року до окремого наказу комендантську годину з 19.00 до 06.30 години", - йдеься у повідомленні.

Зазначається, що у цей час жителям громади заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

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Комендантську годину змінено з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, зокрема розмінування даної території та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення громади.