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У Херсоні скоротили комендантську годину

година,комендантська

З 16 листопада у Херсонській громаді змінюють час комендантської години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Херсонській міській раді.

"На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година - з 00.00 години 16 листопада 2022 року до окремого наказу комендантську годину з 19.00 до 06.30 години", - йдеься у повідомленні.

Зазначається, що у цей час жителям громади заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні вводять комендантську годину, - ОВА

Комендантську годину змінено з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, зокрема розмінування даної території та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення громади.

комендантська година (267) Херсон (3421) Херсонська область (5856)


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Ого! 45 тисяч тон! Для марафонців зайде і так, чи шо?
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16.11.2022 08:55 Відповісти
 
 