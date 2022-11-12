УКР
У Херсоні вводять комендантську годину, - ОВА

херсон

У звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантська година триватиме з 17:00 до 8:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", – заявив Янушевич.

Топ коментарі
+17
не звизди... я вернулся !!!!
12.11.2022 19:16 Відповісти
+16
12.11.2022 19:30 Відповісти
+14
12.11.2022 19:10 Відповісти
12.11.2022 18:59 Відповісти
Передушите ,всех мразей переодетых ,🇷🇺💩☠️Горите в пекле оккупанты
12.11.2022 20:00 Відповісти
12.11.2022 19:10 Відповісти
не звизди... я вернулся !!!!
12.11.2022 19:16 Відповісти
12.11.2022 19:30 Відповісти
они его сами выгонят ))) иначе уже завтра он их один будет гнать до москвы, ещё и её сожжёт попутно, не дожидаясь на нового кутузова )))
12.11.2022 19:37 Відповісти
с 17 ??? ой шото зарано... шо делать с 17 до 8 утра без воды и света?
тем более Херсон еще не насладился свободой...
12.11.2022 19:13 Відповісти
так це на декілька днів поки недобитків-орків повиловлюють.
12.11.2022 19:18 Відповісти
та я понимаю...
12.11.2022 19:19 Відповісти
Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину в Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

18:38 04.11.2022 12 215https://m.censor.net/ua/news/3378363/okupanty_ogolosyly_tsilodobovu_komendantsku_godynu_v_hersoni_video_onovleno#comments
12.11.2022 19:18 Відповісти
Штирлиц, вы просрали Херсон, единственный областной центр который мы захватили за 9 месяцев...
Герр Путлер,я старался оправдать доверие куриц 🐔🐔Симоньян и **********..,но генерал Залужный нам заехал по самые Мавзолейные помидоры...🦍🦍🦍и даже дальше...😛🤣🤣🤣🤣
12.11.2022 19:15 Відповісти
Треба ж мавп полапати,а то прямо якийсь Гібралтару буде : мавпи всюди)))
12.11.2022 19:56 Відповісти
 
 