У Херсоні вводять комендантську годину, - ОВА

У звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантська година триватиме з 17:00 до 8:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", – заявив Янушевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя. ВIДЕО