У Херсоні вводять комендантську годину, - ОВА
У звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Комендантська година триватиме з 17:00 до 8:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", – заявив Янушевич.
