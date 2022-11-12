Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри зустрічі онука - воїна ЗСУ із рідною бабусею у визволеному Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри публікують соцмережі.

"Український воїн заходить у свій будинок у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - зазначається у повідомленні.

