Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри зустрічі онука - воїна ЗСУ із рідною бабусею у визволеному Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри публікують соцмережі. 

"Український воїн заходить у свій будинок у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люди співають гімн України на головній площі Херсону в прямому ефірі CNN. ВIДЕО

визволення (569) Херсон (3570) ЗСУ (7863)
Топ коментарі
+149
в мене немає слів.... рвали і будимо рвати сук росіянських.
12.11.2022 18:59 Відповісти
+130
Якийсь зомбо-чурка пхався з Орковстану щоб порятувати ту бабусю.
А в неї свій онук є. Воїн ! Козак !
12.11.2022 19:01 Відповісти
+125
той випадок коли слів просто нема
12.11.2022 19:01 Відповісти
І зразу сльози, і не соромлюсь…
13.11.2022 10:22 Відповісти
До сльоз...
13.11.2022 18:13 Відповісти
