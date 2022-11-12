Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри зустрічі онука - воїна ЗСУ із рідною бабусею у визволеному Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ кадри публікують соцмережі.
"Український воїн заходить у свій будинок у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - зазначається у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
✘
✘
vigo
показати весь коментар13.11.2022 10:22 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Денис Бородин
показати весь коментар13.11.2022 18:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в неї свій онук є. Воїн ! Козак !