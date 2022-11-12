РУС
Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО

В сеть попали кадры встречи внука – воина ВСУ с родной бабушкой в освобожденном Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ кадры публикуют соцсети.

"Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", - говорится в сообщении.

До слез...


Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне где его встречает родная бабушка. pic.twitter.com/1w8r7n9ahe

— Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) November 12, 2022

в мене немає слів.... рвали і будимо рвати сук росіянських.
Якийсь зомбо-чурка пхався з Орковстану щоб порятувати ту бабусю.
А в неї свій онук є. Воїн ! Козак !
той випадок коли слів просто нема
І зразу сльози, і не соромлюсь…
До сльоз...
