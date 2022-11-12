Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО
В сеть попали кадры встречи внука – воина ВСУ с родной бабушкой в освобожденном Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ кадры публикуют соцсети.
"Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", - говорится в сообщении.
До слез...
— Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) November 12, 2022
Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне где его встречает родная бабушка. pic.twitter.com/1w8r7n9ahe
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
✘
✘
vigo
показать весь комментарий13.11.2022 10:22 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Денис Бородин
показать весь комментарий13.11.2022 18:13 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в неї свій онук є. Воїн ! Козак !