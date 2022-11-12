Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО

В сеть попали кадры встречи внука – воина ВСУ с родной бабушкой в освобожденном Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ кадры публикуют соцсети.

"Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", - говорится в сообщении.

До слез...