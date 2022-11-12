РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Война
5 706 12

В Херсоне вводят комендантский час, - ОВА

херсон

В освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он продлится с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантский час продлится с 17:00 до 8:00. В настоящее время местным жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах", – заявил Янушевич.

Также смотрите: Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО

комендантский час (172) Херсон (3023) Янушкевич Ярослав (77)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
не звизди... я вернулся !!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:16 Ответить
+16
показать весь комментарий
12.11.2022 19:30 Ответить
+14
показать весь комментарий
12.11.2022 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.11.2022 18:59 Ответить
Передушите ,всех мразей переодетых ,🇷🇺💩☠️Горите в пекле оккупанты
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 19:10 Ответить
не звизди... я вернулся !!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:16 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 19:30 Ответить
они его сами выгонят ))) иначе уже завтра он их один будет гнать до москвы, ещё и её сожжёт попутно, не дожидаясь на нового кутузова )))
показать весь комментарий
12.11.2022 19:37 Ответить
с 17 ??? ой шото зарано... шо делать с 17 до 8 утра без воды и света?
тем более Херсон еще не насладился свободой...
показать весь комментарий
12.11.2022 19:13 Ответить
так це на декілька днів поки недобитків-орків повиловлюють.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:18 Ответить
та я понимаю...
показать весь комментарий
12.11.2022 19:19 Ответить
Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину в Херсоні. ВIДЕО (оновлено)

18:38 04.11.2022 12 215https://m.censor.net/ua/news/3378363/okupanty_ogolosyly_tsilodobovu_komendantsku_godynu_v_hersoni_video_onovleno#comments
показать весь комментарий
12.11.2022 19:18 Ответить
Штирлиц, вы просрали Херсон, единственный областной центр который мы захватили за 9 месяцев...
Герр Путлер,я старался оправдать доверие куриц 🐔🐔Симоньян и **********..,но генерал Залужный нам заехал по самые Мавзолейные помидоры...🦍🦍🦍и даже дальше...😛🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.11.2022 19:15 Ответить
Треба ж мавп полапати,а то прямо якийсь Гібралтару буде : мавпи всюди)))
показать весь комментарий
12.11.2022 19:56 Ответить
 
 