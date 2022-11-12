В Херсоне вводят комендантский час, - ОВА
В освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он продлится с 17:00 до 8:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Комендантский час продлится с 17:00 до 8:00. В настоящее время местным жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах", – заявил Янушевич.
тем более Херсон еще не насладился свободой...
18:38 04.11.2022 12 215https://m.censor.net/ua/news/3378363/okupanty_ogolosyly_tsilodobovu_komendantsku_godynu_v_hersoni_video_onovleno#comments
Герр Путлер,я старался оправдать доверие куриц 🐔🐔Симоньян и **********..,но генерал Залужный нам заехал по самые Мавзолейные помидоры...🦍🦍🦍и даже дальше...😛🤣🤣🤣🤣