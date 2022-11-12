В Херсоне вводят комендантский час, - ОВА

В освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он продлится с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантский час продлится с 17:00 до 8:00. В настоящее время местным жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах", – заявил Янушевич.

