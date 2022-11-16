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Новини Війна
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МЗС Британії: Агресія РФ не може бути завершена шляхом умиротворення

британія

Агресія Російської Федерації проти України не може бути завершена шляхом умиротворення. Велика Британія продовжить економічний тиск на путінський режим і надаватиме допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Guildhall заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

"У відповідь на вторгнення РФ в Україну уряд Великої Британії оголосив про введення безпрецедентного пакету санкцій, який підриває фінансування путінської військової машини, що тягне за собою масштабні економічні витрати і демонструє підтримку України спільно з нашими міжнародними партнерами", - йдеться в заяві.

"Уряд Великої Британії продовжить цей економічний тиск щодо Путіна та його режиму, продовжить стояти з Україною, підтримуючи її право бути суверенною, незалежною та демократичною нацією. Російська агресія не може бути вирішена шляхом умиротворення. Наразі ми розглядаємо варіанти санкцій, ми не обговорюємо їх публічно і не коментуємо окремі варіанти", - підсумували в британському МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна, - Велика Британія

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що продовжать посилювати систему ППО України.

Також, ще у квітні ще у квітні чинна екс-прем'єр-міністр Великої Британії, а тоді глава МЗС Ліз Трасс заявила, що Україну необхідно озброїти так, щоб вона могла повернути Крим та Донбас.

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Велика Британія (5646) росія (65925) санкції (12064)


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Сповнились мої сподівання, новий Премьєр Великобританії не гірше Джонсона. Мені здається, що цей молодий та надзвичайно енергічний лідер ще заверне кацапам кожуха на голову.
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16.11.2022 09:01 Відповісти
По ділам їх пізнаєтж їх...кращі санкція- це зброя,після Джонсона англійці перестали давати зброю.
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16.11.2022 09:17 Відповісти
Так мабуть всі зрозуміло що війна не може завершитися переговорами а вона завершується перемогою або поразкою а вже після цього переговори як інструмент впливу на переможену країну.
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16.11.2022 09:46 Відповісти
Полный разгром и раздробление мордора вот достойный результат завершения войны ...
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16.11.2022 12:00 Відповісти
 
 