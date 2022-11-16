Загарбники за уникнення "мобілізації" вимагають гроші у мешканців окупованої Луганщини, - ОВА

На окупованих територіях Луганської області за уникнення "мобілізації" росіяни вимагають у місцевого населення грошову "винагороду" до 15 тисяч доларів.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В багатьох населених пунктах фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих "силових структур" пропонують уникнути "мобілізації" за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів", - розповіли в адміністрації.

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