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Загарбники за уникнення "мобілізації" вимагають гроші у мешканців окупованої Луганщини, - ОВА

луганщина,окупанти

На окупованих територіях Луганської області за уникнення "мобілізації" росіяни вимагають у місцевого населення грошову "винагороду" до 15 тисяч доларів.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"В багатьох населених пунктах фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих "силових структур" пропонують уникнути "мобілізації" за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів", - розповіли в адміністрації. 

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Автор: 

окупація (6740) мобілізація (3111) Луганська область (4891)


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І що з того? Пожаліти їх? Переважна більшість ворожо ставиться до України. Вони мають те, що кликали у 2014-му.
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16.11.2022 09:56 Відповісти
Для родины ничаво не жалко...вперёд лишнехромосомные....***** завет в рай!
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16.11.2022 10:28 Відповісти
 
 