Загарбники за уникнення "мобілізації" вимагають гроші у мешканців окупованої Луганщини, - ОВА
На окупованих територіях Луганської області за уникнення "мобілізації" росіяни вимагають у місцевого населення грошову "винагороду" до 15 тисяч доларів.
Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"В багатьох населених пунктах фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих "силових структур" пропонують уникнути "мобілізації" за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів", - розповіли в адміністрації.
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San Sanych #511002
показати весь коментар16.11.2022 09:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар16.11.2022 10:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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