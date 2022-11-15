УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12438 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 195 16

Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, - Гайдай

зсу

Українські захисники просуваються до великих окупованих міст Луганської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, місцеві жителі вже "чують" просування ЗСУ. Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.

Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область. Тож російський могильник з кожним днем стає все більше", - зазначив очільник обладміністрації.

Також читайте: Російські окупанти на Луганщині намагаються заселити військових у пусті будинки українців, - Генштаб

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Я не віруюча людина, але буду молитися за наші збройні сили
показати весь коментар
15.11.2022 10:38
+5
Вірю в ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.11.2022 10:39
+5
Чудово!

Далі для окупантів все має виглядати ось так:

показати весь коментар
15.11.2022 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не віруюча людина, але буду молитися за наші збройні сили
показати весь коментар
15.11.2022 10:38 Відповісти
Вірю в ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.11.2022 10:39 Відповісти
Чудово!

Далі для окупантів все має виглядати ось так:

показати весь коментар
15.11.2022 10:40 Відповісти
Чекаємо чергових "планових відведень" кацапських орд. Хоча, насправді, попереду важкі бої.
показати весь коментар
15.11.2022 10:41 Відповісти
Уточнення - російський скотомогильник.
показати весь коментар
15.11.2022 10:42 Відповісти
Птенец петровского гнезда
Заколотил окно в Европу.
Вчера он вёл Россию в ж... ,
А нынче ей вообще пи...

Стране на гибель жар войны
Он разжигает не впервые.
Ещё не все совершены
Её ошибки роковые.

Но близок час - в последний раз
Ошибок список удлинится
И фюрер даст стране приказ
С карт мира самоустраниться.

Тих бункер, дверь в алтарь налево,
К венцу готова Каба Ева.

Olivia Dolinsky
показати весь коментар
15.11.2022 10:47 Відповісти
Трохи арифметики.
Значить на зараз, офіційно підтверджено 82 000 дохлих орків. Плюсуємо сюди 300-тих (82000*3=164 000) - 246 000.
Ділимо цю цифру на кількість мордоронаселення і маємо 0,2%. Малувато буде.
показати весь коментар
15.11.2022 10:47 Відповісти
Воскресенье 13.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 81542 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5384 убитыми и пропавшими безвести.

Це свіжа сводка. але в ній нема згадки про втрати мобіків з днр. ці пацієнти йдуть окремо. і про них путіну ніхто навіть не доповідає. а там ще чи то на квітень, чи то на травень було 19-20 тис 200-их. тож насправді їх ще за 6 місяців війни точно стало більше. І навіть якщо взагалі не рахувати мобіків з дири, то 200-их орків = 81542+24723+5384 = 111649. і від цієї цифри потрібно вже плясати з тими коефіцієнтами стосовно поранених.
показати весь коментар
15.11.2022 15:30 Відповісти
Цей сказочнік Гайдай задовбав своїми побрехеньками. З Дніпра, напевне, видніше, що там на Луганщині. Які великі міста? Росіяни намагаються контратакувати Макіївку, Торське, Білогорівку. Хочуть відкинути ЗСУ за річку Жеребець, подалі від траси Р-66. Бої тут носять локальний характер і ніякого наступу ЗСУ поки немає...
показати весь коментар
15.11.2022 10:55 Відповісти
Влада повинна якось зреагувати на заяви мера Олешок про звільнення міста , бо він ними у соцмережах розпалив вже цілу суперечку .
Чи спростуйте його слова , чи підтвердіть вже ,, бо набридло читати той срач . .
показати весь коментар
15.11.2022 11:06 Відповісти
Олешки ЗСУ сьогодні обстріляли, по оркам, було скупчення. Там унизу є інфа
показати весь коментар
15.11.2022 11:15 Відповісти
Та я не про це . Мер Олешок - Рищук , ще вчора в своєму телеграмі виставив картинку з поздоровленням жителів Олешок - зі звільненням від окупації . Це вже рознеслось по тг каналам і твіттер , тепер там йде ціла суперечка .
показати весь коментар
15.11.2022 11:24 Відповісти
Де на тiй картинцi ви побчили оце -"з поздоровленням жителів Олешок - зі звільненням від окупації "?
показати весь коментар
15.11.2022 17:31 Відповісти
Ну я не говорив що там дослівно так . .
А картинку в себе мер вже прибрав . Але вона збереглась на тг Цаплієнка . - https://t.me/Tsaplienko/20521
показати весь коментар
15.11.2022 17:54 Відповісти
Сватово и Кременная это еще те великие места Что тогда говорить о Краснянке, Варваровке, Новодружевске.
показати весь коментар
15.11.2022 11:25 Відповісти
РОССИЯНИ ВСЁ РАВНО НЕ ЖИЛЬЦЫ !!!
показати весь коментар
15.11.2022 23:59 Відповісти
 
 