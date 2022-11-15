Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, - Гайдай
Українські захисники просуваються до великих окупованих міст Луганської області.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, місцеві жителі вже "чують" просування ЗСУ. Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.
Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область. Тож російський могильник з кожним днем стає все більше", - зазначив очільник обладміністрації.
Топ коментарі
+6 Серьога Харківський
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+5 Огусто
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+5 Randall Flag #387882
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Далі для окупантів все має виглядати ось так:
Заколотил окно в Европу.
Вчера он вёл Россию в ж... ,
А нынче ей вообще пи...
Стране на гибель жар войны
Он разжигает не впервые.
Ещё не все совершены
Её ошибки роковые.
Но близок час - в последний раз
Ошибок список удлинится
И фюрер даст стране приказ
С карт мира самоустраниться.
Тих бункер, дверь в алтарь налево,
К венцу готова Каба Ева.
Olivia Dolinsky
Значить на зараз, офіційно підтверджено 82 000 дохлих орків. Плюсуємо сюди 300-тих (82000*3=164 000) - 246 000.
Ділимо цю цифру на кількість мордоронаселення і маємо 0,2%. Малувато буде.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5384 убитыми и пропавшими безвести.
Це свіжа сводка. але в ній нема згадки про втрати мобіків з днр. ці пацієнти йдуть окремо. і про них путіну ніхто навіть не доповідає. а там ще чи то на квітень, чи то на травень було 19-20 тис 200-их. тож насправді їх ще за 6 місяців війни точно стало більше. І навіть якщо взагалі не рахувати мобіків з дири, то 200-их орків = 81542+24723+5384 = 111649. і від цієї цифри потрібно вже плясати з тими коефіцієнтами стосовно поранених.
Чи спростуйте його слова , чи підтвердіть вже ,, бо набридло читати той срач . .
А картинку в себе мер вже прибрав . Але вона збереглась на тг Цаплієнка . - https://t.me/Tsaplienko/20521