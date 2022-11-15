Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, - Гайдай

Українські захисники просуваються до великих окупованих міст Луганської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, місцеві жителі вже "чують" просування ЗСУ. Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.

Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область. Тож російський могильник з кожним днем стає все більше", - зазначив очільник обладміністрації.

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