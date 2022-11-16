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Новини Допомога Україні Війна
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Швеція планує надати Україні пакет військової допомоги на 287 млн доларів

швеція

Міноборони Швеції заявило, що надасть Україні військову допомогу на 3 млрд шведських крон ($286,98 млн). Пакет включатиме ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Швеція надасть Україні військову допомогу на 3 мільярди шведських крон (286,98 мільйона доларів) ", - сказав міністр оборони Пол Йонсон.

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Зазначаэться, що пакет включатиме зенітну систему ППО.

ППО (3262) допомога (8430) Україна (5952) Швеція (965)


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16.11.2022 10:15 Відповісти
Дякуємо, Друзі!
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16.11.2022 10:32 Відповісти
Лучниками чи Грифонами?
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16.11.2022 10:53 Відповісти
Пройшла інфа що арчерів там нема.
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16.11.2022 11:11 Відповісти
Так, вже знаю, недавно оприлюднили саме стосовно Арчерів. Жаль, бо кілька днів тому якраз була мова про ці суперкласні САУ, одні з найкращих у світі.
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16.11.2022 12:45 Відповісти
Ось підтвердження не лише намірів поставити Арчери Україні, а й оприлюдненою мною кількістю : *25 жовтня, після завершення аналізу, було представлено висновки про можливість передачі 12 систем Archerhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Archer_(%D0%A1%D0%90%D0%A3,_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F)#cite_note-5 *...
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18.11.2022 14:59 Відповісти
Угода про військові літаки Gripen буде швидко укладена з скандинавськими країнами перед тим, як вони вступлять до НАТО. Таким чином продаж технічно проходив за межами НАТО і не підлягав «ескалації».
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16.11.2022 11:25 Відповісти
JAS 39 Gripen Украина
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16.11.2022 15:11 Відповісти
 
 