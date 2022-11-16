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Швеція планує надати Україні пакет військової допомоги на 287 млн доларів
Міноборони Швеції заявило, що надасть Україні військову допомогу на 3 млрд шведських крон ($286,98 млн). Пакет включатиме ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Швеція надасть Україні військову допомогу на 3 мільярди шведських крон (286,98 мільйона доларів) ", - сказав міністр оборони Пол Йонсон.
Зазначаэться, що пакет включатиме зенітну систему ППО.
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Александр Чуднивец #474549
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