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Новини Війна
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Пошкодження Каховської ГЕС росіянами поки не загрожує затопленням, - розвідка Британії

гес,каховська

Під час втечі з правого берега Дніпра на Херсонщині росіяни пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Станом на зараз ці пошкодження не несуть загрози затоплення територій.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, яку публікує міністерство оборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

У британській розвідці зазначили, що Каховська дамба є однією з двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії річки Дніпро. ЗСУ ще з серпня завдавали високоточних ударів по переправі, аби відрізати логістику ворога.

Проте 11 листопада окупанти, втікаючи, підірвали міст, щоб перешкодити майбутньому контрнаступу українських військ. У результаті три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, тому пересуватися нею стало неможливо.

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"Проте три водозливні шлюзи під цією ділянкою дамби залишилися в основному неушкодженими. Нинішній рівень загрози навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - йдеться у повідомленні.

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Велика Британія (5646) ГЕС (211) Каховка (125) розвідка (3878)


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16.11.2022 10:42 Відповісти
"Церква в Херсонський області. Покажіть це папі римському, який став ще одним рупором кремлівської пропаганди..("
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16.11.2022 10:44 Відповісти
Вода сходить у море і Дніпро міліє.
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16.11.2022 10:43 Відповісти
Вода на Крим ще тече?
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16.11.2022 11:11 Відповісти
 
 