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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський - окупантам: Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме війну з усім світом

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні 9 листопада наголосив на ттому, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС означатиме війну з усім світом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук українського президента. 

"І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в інформаційному просторі багато радощів, але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ГЕС (211) Зеленський Володимир (24004) Каховка (125) гребля (23)


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Топ коментарі
+11
Бубочка, а той "всей світ" знає проце? Чи як із заявкою про вступ в НАТО?

Іноді краще мовчати, ніж говорити (с)
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09.11.2022 23:18
+7
И шо с ними будет ? Ну так, реально, без истерик ?
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09.11.2022 23:18
+7
Чому ж "зе лідор" в січні- на початку лютого не "гонив патріотичні промови" що рашистський напад на Україну , означатиме війну із цілим світом?
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09.11.2022 23:24
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И шо с ними будет ? Ну так, реально, без истерик ?
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09.11.2022 23:18 Відповісти
Мабуть багато стурбованості? Ну а як серйозно то ракети на 300+ км і літаки з можливістю працювати по мордору.
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09.11.2022 23:21 Відповісти
Да ничего не будет!!! озабоченность, очень сильная,и всё!
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10.11.2022 02:24 Відповісти
Так пусть тогда гидрант не позорится со своими пугалками, а еще сильнее выпрашивает оружие, которое не давал делать. И не мешает военным отвоёвывать то, что сам просрал.
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10.11.2022 02:34 Відповісти
Бубочка, а той "всей світ" знає проце? Чи як із заявкою про вступ в НАТО?

Іноді краще мовчати, ніж говорити (с)
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09.11.2022 23:18 Відповісти
Іноді можна і пригрозити, і всім виглядом показати, що в тебе на руках усі козирі. Пуйло постійно блефує і його всі бояться. А ми боїмося кацапів на понт узяти. Нехай теж очкують і обсирають тривожний чемоданчик
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09.11.2022 23:50 Відповісти
Так, але...
Це треба робити так, щоб той "чемоданчик" переповнбвався у московитів, а не в Україні чи у наших західних партнерів
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10.11.2022 00:03 Відповісти
Дебіл, війна вже йде - мракобісся диктатур проти цивілізації, війна по всіх фронтах, а не тільки на полі бою. Чмо безмозгле.
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09.11.2022 23:23 Відповісти
..... ... такие ситуации могут происходить, потому что в зоне риска находится не только Саяно-Шушенская, но и любая станция, например, на вечной мерзлоте.классический пример - это Вилюйская ГЭС. Тело плотины, которое зиждется на вечно мерзлых породах, всегда под угрозой риска. Насколько нам известно, это связано с тем, что происходит протаивание грунтов, это риск того, что тело плотины может быть разрушено , Как результат случай аварии, например, как нам известно, по Куйбышевскому водохранилищу. Плотина Куйбышевского водохранилища в случае прорыва, 9-метровая волна может пройти на несколько сот километров вниз по течению, в том числе затрагивая такие опасные объекты как Балаковская атомная станция......ба бах
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09.11.2022 23:23 Відповісти
Та невже хтось думає що росію залишать як сусіда років на 20,щоб щохвилинно думати про свою безпеку?З рашкою вже нічого хорошого не буде,незалежно від успіхів України.Ця гидота приречена,тільки буде не війна,а ліквідація(влади? одного путіна? всієї держави?) ....хтозна..
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09.11.2022 23:24 Відповісти
Чому ж "зе лідор" в січні- на початку лютого не "гонив патріотичні промови" що рашистський напад на Україну , означатиме війну із цілим світом?
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09.11.2022 23:24 Відповісти
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09.11.2022 23:36 Відповісти
На самом деле взрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что войска Раиссы смоет и плюс Крым немного поплывет.
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09.11.2022 23:26 Відповісти
"Тогда я точно-преточно не буду вести переговоров с Путиным о мире! Зуб даю, инфа 100%".
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09.11.2022 23:26 Відповісти

Зеленський особисто винен у смерті тисяч українців,
у розмінуванні Чонгару,
у згортанні ракетних програм,
у відбиранні мільярдів у ЗСУ на розпилювання грошей на дорогах,
в обіцяних шашликах, бо "в очах путіна він бачив мир».
Також ЗЄля говорив, що "росіяни - теж люди, і не зможуть піти війною на Україну" (с)
Олег Леусенко
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09.11.2022 23:43 Відповісти
Если взорвать Каховскую ГЕС, то затопит русские войска. Где логика??? русские будут взрывать и затапливать себя??? Каховскую ГЕС выгодно взорвать Украине и затопить русские войска и свои войска - ВСУ не будут даже поцарапаны.
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09.11.2022 23:55 Відповісти
А в нас нарід мозок не включає, на карту не дивиться. Куди вода піде, який берег Дніпра вище, де позиції та логістичні вузли орків на лівому березі (які змиє у разі підриву КахГЕС).
Хтось перднув про цей "коварний план" касапів, ну і понеслося...
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10.11.2022 00:11 Відповісти
Зазначається, що руйнування дамби Каховську ГЕС може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС (ядерний шантаж).
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10.11.2022 02:19 Відповісти
Ніхто дамбу руйнувати не буде принаймні зараз, а зелене чмо припише заслугу собі, скаже побоялись його грізного словесного поносу.
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10.11.2022 06:32 Відповісти
если бы не Запарожская АЭС - стоит подорвать ГЭС во время переправы орков!
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10.11.2022 10:03 Відповісти
Як відчує слабину,вступить 100%.Це дуже підла і брехлива тварюка.
А потім ще місце на карті покаже,звідки на нього напад готували.
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17.02.2023 11:24 Відповісти
 
 