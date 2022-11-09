Зеленський - окупантам: Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме війну з усім світом

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні 9 листопада наголосив на ттому, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС означатиме війну з усім світом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук українського президента.

"І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде", - зазначив Зеленський.

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