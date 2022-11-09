Зеленський - окупантам: Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме війну з усім світом
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні 9 листопада наголосив на ттому, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС означатиме війну з усім світом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук українського президента.
"І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+11 Evgeny N
показати весь коментар09.11.2022 23:18
+7 Маладой кракодил #528993
показати весь коментар09.11.2022 23:18
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар09.11.2022 23:24
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Іноді краще мовчати, ніж говорити (с)
Це треба робити так, щоб той "чемоданчик" переповнбвався у московитів, а не в Україні чи у наших західних партнерів
Зеленський особисто винен у смерті тисяч українців,
у розмінуванні Чонгару,
у згортанні ракетних програм,
у відбиранні мільярдів у ЗСУ на розпилювання грошей на дорогах,
в обіцяних шашликах, бо "в очах путіна він бачив мир».
Також ЗЄля говорив, що "росіяни - теж люди, і не зможуть піти війною на Україну" (с)
Олег Леусенко
Хтось перднув про цей "коварний план" касапів, ну і понеслося...
А потім ще місце на карті покаже,звідки на нього напад готували.