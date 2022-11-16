УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6056 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 041 8

Без електрики у Дніпропетровській області до 300 тисяч абонентів, - Резніченко

електрика,світло,леп

На Дніпропетровщині тривають аварійні відключення електроенергії. Зараз без електрики перебувають до 300 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ

"Графіки відключень зараз не діють. Це означає, що знеструмлення може статися у будь-який час. На цю хвилину без електрики до 300 000 абонентів. Критична інфраструктура заживлена", - йдеться в повідомленні. 

За словами голови ОВА, енергосистема країни знесилена російськими ударами й не витримує навантаження. Відключення необхідні для стабілізації системи, а також дозволяють уникнути аварій. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість абонентів підключено до енергомережі, - Зеленський

Автор: 

електроенергія (6250) Резніченко Валентин (518) Електрика (2042) Дніпропетровська область (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, а Яна Хланта входить в ці 300 тис?
показати весь коментар
16.11.2022 10:55 Відповісти
та да))) думаете она в Днепре???
показати весь коментар
16.11.2022 10:59 Відповісти
интересно, закупается ли оборудование для ремонтов? или все бюджетные деньги уже раздерибанены и одна надежда на долгое или даже безграничное терпение закордонных доноров?
показати весь коментар
16.11.2022 10:58 Відповісти
Обладнання закупається і відновлюється, але це справа часу. Наприклад внаслідок обстрілів аварійно відключились кілька блоків АЕС, через втрату споживача. Повторний їх запуск можливий через кілька діб.
Відновлення йде, перед обстрілами в на вихідних і понеділок в мене на Борщагівці і в офісі не було відключень електроенергії, а отже відремонтували підстанцію в Київській області, що була вражена напередодні
показати весь коментар
16.11.2022 13:27 Відповісти
тут малось на увазі - витрачаються гроші держбюджету (а завжди гроші там закінчуються наприкінці жовтня) чи чекають допомоги з інших джерел...
показати весь коментар
16.11.2022 13:30 Відповісти
Знаю, що енергоатом закуповує, необхідні компоненти для ремонту свої об'єктів. І знаю, шо на ринку великий дефіцит всього промислового електрообладнання, бо моя компанія дуже довго чекає компоненти для виробництва щитів.
Та і допомога теж не завадить, якщо вона технікою вже готовою, бо стільки міняти ніхто в короткі терміни не займався ніколи.
показати весь коментар
16.11.2022 13:51 Відповісти
Плохо верится в заботу Резниченко о людях - тогда бы не крал у раненой войной страны больше миллиарда денег для себя и своей любовницы
показати весь коментар
16.11.2022 11:26 Відповісти
Зате на неіснуючі ремонти доріг - знову мільярди! Слуги якого народу?
показати весь коментар
16.11.2022 12:21 Відповісти
 
 