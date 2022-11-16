Без електрики у Дніпропетровській області до 300 тисяч абонентів, - Резніченко
На Дніпропетровщині тривають аварійні відключення електроенергії. Зараз без електрики перебувають до 300 тисяч абонентів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Графіки відключень зараз не діють. Це означає, що знеструмлення може статися у будь-який час. На цю хвилину без електрики до 300 000 абонентів. Критична інфраструктура заживлена", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ОВА, енергосистема країни знесилена російськими ударами й не витримує навантаження. Відключення необхідні для стабілізації системи, а також дозволяють уникнути аварій.
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Відновлення йде, перед обстрілами в на вихідних і понеділок в мене на Борщагівці і в офісі не було відключень електроенергії, а отже відремонтували підстанцію в Київській області, що була вражена напередодні
Та і допомога теж не завадить, якщо вона технікою вже готовою, бо стільки міняти ніхто в короткі терміни не займався ніколи.