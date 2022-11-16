Більшість абонентів підключено до енергомережі, - Зеленський

Більшість споживачів станом на ранок середи підключені до енергоживлення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у короткому відеозверненні в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашніх ракетних ударів станом на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключено. У різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики та ДСНС. Я їм дякую, але ви для нас не абоненти - ви для нас люди", - сказав президент.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

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