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Більшість абонентів підключено до енергомережі, - Зеленський

електрика,світло,леп

Більшість споживачів станом на ранок середи підключені до енергоживлення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у короткому відеозверненні в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашніх ракетних ударів станом на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключено. У різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики та ДСНС. Я їм дякую, але ви для нас не абоненти - ви для нас люди", - сказав президент.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Також читайте: Сьогодні по всій Україні будуть планові вимкнення електроенергії. Застосовуватимуться і аварійні відключення, - "Укренерго"

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) обстріл (29037) електроенергія (6250)


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О, Вова електрик з ранковим відосиком виліз
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16.11.2022 09:52 Відповісти
От у мене тільки одне питання.
Вова *****, МОЖНА НЕ *******????
Шо такого складного в тому, щоб тихесенько підключити всіх а НЕ КРИЧАТИ ПРО ЦЕ НА ВЕСЬ СВІТ???
Типу, "ДИВІТЬСЯ ОРКИ ВИ ****** НАСТРІЛЯЛИ ЇБАШТЕ ЩЕ БО В НАС ЩЕ Є СВІТЛО!!"

Кончений *****, ну просто кончений.
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16.11.2022 09:58 Відповісти
Віслюк він завжди Віслюк!
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16.11.2022 10:26 Відповісти
Прямо повар, конюх и плотник, а не презик. Агентура у тебя под носом как поживает? Поломойки полы исправно моют?
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16.11.2022 11:05 Відповісти
 
 