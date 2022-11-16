Глава Мінфіну США Єллен закликає збільшити допомогу Україні
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала до міжнародної підтримки України після хвилі російських ракетних ударів по країні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Єллен, виступаючи на саміті G20 на Балі в Індонезії, сказала, що війна Росії проти України торкнулася мільйонів людей.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що допомога Києву надаватиметься "стільки, скільки буде потрібно". За її словами, представники G7 та НАТО на екстреній зустрічі після падіння ракети на території Польщі засудили варварські дії Росії в Україні.
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Ivan Livliv
показати весь коментар16.11.2022 10:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
vuiko dobrui
показати весь коментар16.11.2022 11:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.11.2022 11:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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