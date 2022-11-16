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Глава Мінфіну США Єллен закликає збільшити допомогу Україні

єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала до міжнародної підтримки України після хвилі російських ракетних ударів по країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Єллен, виступаючи на саміті G20 на Балі в Індонезії, сказала, що війна Росії проти України торкнулася мільйонів людей.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що допомога Києву надаватиметься "стільки, скільки буде потрібно". За її словами, представники G7 та НАТО на екстреній зустрічі після падіння ракети на території Польщі засудили варварські дії Росії в Україні.

Також читайте: Швеція планує надати Україні пакет військової допомоги на 287 млн доларів

Автор: 

допомога (8430) США (23335) Мінфін США (123) Єллен Джанет (73)


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16.11.2022 10:57 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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16.11.2022 11:04 Відповісти
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16.11.2022 11:11 Відповісти
 
 