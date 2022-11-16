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Новини Війна
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Будемо намагатися збільшити до 1 року термін "зернової" угоди, - Ердоган

зерно

Туреччина докладатиме зусиль аби "зернову угоду" продовжили до одного року. Таку заяву під час саміту G-20 в Індонезії зробив президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постачання добрив, аміаку обговоримо на зустрічі з Путіним. Ми будемо намагатися збільшити термін ("зернової угоди" - ред.) до одного року", - сказав Ердоган.

Він наголосив на тому, що налагодження роботи "зернового коридору", дозволило відправити на світовий ринок 11 млн тонн зерна.

"Ми продовжуємо нашу діяльність для того, щоб зерно потрапляло до країн, які його найбільше потребують, особливо в Африці", - сказав Ердоган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вимагає відновити експорт аміаку через Україну в обмін на продовження "зернової угоди", – FT

Автор: 

зерно (3132) угода (684) Туреччина (3614) Ердоган Реджеп Таїп (949)


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Топ коментарі
+6
Всіх найбільше цікавить продовольство. Все решта то таке.
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16.11.2022 11:02
+4
цей Едорган мені вже осто........ив (дуже суб"єктивна репліка,sorry...)
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16.11.2022 11:01
+3
ти як корова на льоду і туди і сюди
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16.11.2022 10:59
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ти як корова на льоду і туди і сюди
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16.11.2022 10:59 Відповісти
Все у нього "туди"-торгує війною.На "зерновій угоді" 25% гребе,газ у мордору бере дешевий в борг і не платить.
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16.11.2022 11:07 Відповісти
цей Едорган мені вже осто........ив (дуже суб"єктивна репліка,sorry...)
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16.11.2022 11:01 Відповісти
Всіх найбільше цікавить продовольство. Все решта то таке.
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16.11.2022 11:02 Відповісти
най біткоїни жруть і сатоши. я завжди казав шо це від сатани ці речі, чому вони не хочуть їх їсти, адже стільки вклали в їх добування єлектроенергії?
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16.11.2022 11:06 Відповісти
Землю цікавить зробити Путлера рукотиснутим а світі.
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16.11.2022 11:27 Відповісти
Це нам не потрібно!
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16.11.2022 11:02 Відповісти
Чо там с амиаком?

https://ukrrudprom.com/news/Rossii_mogut_razreshit_eksport_ammiaka_cherez_Odessu_dlya_raboti_zernovogo_koridora.html параше могут разрешить экспорт аммиака через Одессу для работы зернового коридора
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16.11.2022 11:05 Відповісти
Легше потравити одесітів газом ніж завдавати ракетних ударів.
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16.11.2022 11:31 Відповісти
Ото вже прогнувся. Кацапів після "прильоту" полякам захищає! І це країна НАТО.
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16.11.2022 11:12 Відповісти
Миколаїв надо теж в програму включити
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16.11.2022 11:12 Відповісти
 
 