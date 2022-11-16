Будемо намагатися збільшити до 1 року термін "зернової" угоди, - Ердоган

Туреччина докладатиме зусиль аби "зернову угоду" продовжили до одного року. Таку заяву під час саміту G-20 в Індонезії зробив президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постачання добрив, аміаку обговоримо на зустрічі з Путіним. Ми будемо намагатися збільшити термін ("зернової угоди" - ред.) до одного року", - сказав Ердоган.

Він наголосив на тому, що налагодження роботи "зернового коридору", дозволило відправити на світовий ринок 11 млн тонн зерна.

"Ми продовжуємо нашу діяльність для того, щоб зерно потрапляло до країн, які його найбільше потребують, особливо в Африці", - сказав Ердоган.

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