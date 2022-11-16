Іспанія пропонує навчити 2400 українських військових

Навчання буде проходити в рамках нещодавно затвердженої місії ЄС. Іспанія має можливості навчати 400 українських військових кожні два місяці, заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду".

"Ми робимо пропозицію про підготовку в цілому 400 солдатів кожні два місяці. Я хотіла б сказати, що потенціал, який ми маємо, становить близько 2400 солдатів на рік. Це пропозиція, загальний потенціал, який ми маємо", - сказала Роблес.

З цією метою іспанська військова академія в Толедо була "адаптована", щоб українські солдати "могли мати відповідні умови проживання" для виконання своїх навчальних завдань.

Наразі Іспанія готує загалом 112 українських військовослужбовців, зазначила міністр.

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